Более 200 учреждений образования участвуют в проекте "Зеленые школы"

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В проекте "Зеленые школы" участвует более 200 учреждений образования. Об этом рассказал первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Болеслав Пирштук во время международной научной конференции "Сахаровские чтения 2020 года: экологические проблемы XXI века", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минприроды.

Среди актуальных экологических проблем Болеслав Пирштук назвал изменение климата, увеличение образования отходов, выбросы вредных веществ в атмосферу и сбросы в водоемы, загрязнение почв. По его мнению, их можно решить благодаря внедрению инновационных технологий.

Замминистра также обратил внимание на необходимость международного сотрудничества в области экологии. В данном контексте особую роль играет экологическое образование и воспитание молодого поколения: от дошкольных учреждений до высшей школы. "Сегодня сеть зеленых школ объединяет более 40 тыс. учебных заведений в 46 странах. В Беларуси образовательный проект "Зеленые школы", объединивший более 200 учреждений образования, способствует внедрению новой эффективной образовательной модели в области экологического просвещения", - сказал первый замминистра.

Он также отметил важность качественной подготовки специалистов в области охраны окружающей среды в высших учебных заведениях, научных исследований. "От экологии сегодня зависят не только перспективы дальнейшего развития, но и само существование человечества и биосферы в целом", - подчеркнул Болеслав Пирштук.

Сеть зеленых школ в Беларуси создается по проекту технической помощи "Вовлечение общественности в экологический мониторинг и улучшение управления охраной окружающей среды на местном уровне", финансируемому Европейским союзом и реализуемому Программой развития ООН в Беларуси в партнерстве с Минприроды и Минобразования.

Международная научная конференция "Сахаровские чтения 2020 года: экологические проблемы XXI века" направлена на объединение усилий ведущих ученых и практиков, преподавателей вузов, аспирантов, магистрантов и студентов разных стран для оценки воздействия технического прогресса на окружающую среду, а также разработки мер по снижению негативного влияния человека на природу. Организаторами конференции выступили Минприроды, Минобразования, Департамент по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС, Общественный совет базовой организации стран СНГ по экологическому образованию, Белорусский государственный университет и Международный государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова БГУ.-0-