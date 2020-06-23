Более 200 заявок поступило на творческий конкурс "Беларусь - бренд молодых"

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 23 июня 2020
Минск Переменная облачность +24°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:51 Мини-завод по производству самогона ликвидировали в Молодечненском районе Происшествия
13:42 Беларусь и МБРР подписали соглашение о займе на 100 млн евро на модернизацию высшего образования Общество
13:32 В Беларуси выздоровели и выписаны 38 688 пациентов с COVID-19 Общество
13:21 Почти 130 талантливых спортсменов удостоены стипендии Гродненской области Регионы
13:17 Благотворительность и спорт онлайн: А1 и НОК Беларуси запускают акцию в помощь детям Общество
13:11 Доллар на торгах 23 июня подешевел, евро и российский рубль подорожали Экономика
12:55 В Беларуси выпустили первую в мире монету с вертлявой камышовкой Общество
12:53 Специалистов по лесному хозяйству в Беларуси начали обучать дистанционно Общество
12:51 Более 200 заявок поступило на творческий конкурс "Беларусь - бренд молодых" Общество
12:50 Под Минском электричка сбила женщину Происшествия
12:49 Сайт ЧМ-2021 по хоккею начал работу Спорт
12:48 Умер педагог Большого театра России народный артист СССР Николай Фадеечев В мире
12:46 Национальный центр маркетинга 25 июня проведет вебинар по экспорту товаров на рынок ОАЭ Экономика
12:34 ЮНЭЙДС: многие ВИЧ-инфицированные из-за пандемии могут лишиться доступа к спецпрепаратам В мире
12:33 Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 9 районах Беларуси Общество
12:32 Экс-президента Кыргызстана Атамбаева приговорили к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы В мире
12:24 "Витязь" за январь-апрель реализовал годовой объем бактерицидных рециркуляторов воздуха Экономика
12:23 Приоритетом в достижении ЦУР в Беларуси должно стать региональное развитие - Исаченко Политика
12:18 Подтоплен дом, размыта дорога - последствия ливня устраняют в Рогачевском районе Происшествия
12:15 Баскетболисты мужской сборной Беларуси начали подготовку к квалификации ЧМ-2023 Спорт
12:15 Больше трети утонувших с начала года были нетрезвыми - ОСВОД Происшествия
12:02 Популярность белорусских брендов среди молодежи растет - социсследование Общество
11:50 До +27°С ожидается в Беларуси 24 июня Общество
11:49 Около 100 тыс. человек ежемесячно посещают Детский правовой сайт Общество
11:44 Лучшие инициативы для микрорегионов выберут в Могилевской области 26 июня Регионы
11:43 Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Индонезии В мире
11:41 Житель Гродно под предлогом помощи в продаже забирал себе чужие телефоны Происшествия
11:36 В Ельске ребенок бросил игрушку в костер и получил ожоги Происшествия
11:25 В последние годы доля ответственности за воспитание детей сместилась в сторону школы - Петришенко Общество
11:22 Режим ЧС из-за наводнений ввели в восьми районах Сербии В мире
Все новости
Все новости
Общество
23 июня 2020, 12:51

Более 200 заявок поступило на творческий конкурс "Беларусь - бренд молодых"

Павел Алексо
Павел Алексо

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 200 заявок поступило на творческий конкурс "Беларусь - бренд молодых!", сообщил сегодня в пресс-центре БЕЛТА председатель Белорусского комитета молодежных организаций Павел Алексо.

"Всего поступило более 200 заявок. Прием конкурсных материалов завершился 19 июня. В конкурсе три номинации - "Рисуем Беларусь" (конкурс рисунка), "БеларусьБрендМолодых" (конкурс фотографии) и "Беларускае - лепшае" (конкурс слоганов). Мы уже анализируем эти работы. На днях пройдет заседание экспертной комиссии", - рассказал Павел Алексо.

Конкурс проводится для повышения у детей и молодежи интереса к культуре, истории, архитектуре Беларуси, общественным и социальным событиям в жизни страны, развития творческого потенциала, выявления и поддержки талантливых детей и молодежи, популяризации белорусского туризма, стимулирования интереса к белорусским брендам, продукции и услугам в различных сферах. К участию приглашались дети и молодежь в возрасте от 10 до 25 лет из всех регионов Беларуси.

Итоги будут подведены в канун празднования Дня молодежи. Работы-победители войдут в сборник-буклет. "Надеюсь, что вы скоро увидите эти бренды глазами молодых", - добавил председатель БКМО.

Организаторами творческого конкурса выступают Белорусский комитет молодежных организаций, ООО "БелБрендАудит", Национальный центр художественного творчества детей и молодежи Министерства образования.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
БРСМ конкурс молодежь
Новости рубрики Общество
Фото из архива Беларусь и МБРР подписали соглашение о займе на 100 млн евро на модернизацию высшего образования
Фото из архива В Беларуси выздоровели и выписаны 38 688 пациентов с COVID-19
Благотворительность и спорт онлайн: А1 и НОК Беларуси запускают акцию в помощь детям
Вертлявая камышовка. Фото заказника "Споровский" В Беларуси выпустили первую в мире монету с вертлявой камышовкой
Фото lesgazeta.by Специалистов по лесному хозяйству в Беларуси начали обучать дистанционно
Фото из архива Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 9 районах Беларуси
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко назвал суверенитет белорусского государства неоспоримым фактором
В Беларуси выздоровели и выписаны 38 688 пациентов с COVID-19
В последние годы доля ответственности за воспитание детей сместилась в сторону школы - Петришенко
Беларусь и МБРР подписали соглашение о займе на 100 млн евро на модернизацию высшего образования
Топ-новости
Представители Администрации Президента проведут личные приемы и прямые телефонные линии 23-25 июня
Очередной выпуск проекта БЕЛТА "З гонарам у сэрцы" посвящен агропромышленному комплексу
Приоритетом в достижении ЦУР в Беларуси должно стать региональное развитие - Исаченко
Благотворительность и спорт онлайн: А1 и НОК Беларуси запускают акцию в помощь детям
Популярность белорусских брендов среди молодежи растет - социсследование
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 9 районах Беларуси
Минздрав дал рекомендации по профилактике инфекций летом
Около 100 тыс. человек ежемесячно посещают Детский правовой сайт
РЕПОРТАЖ: Секрет агрохолдинга для деревни будущего
Беларусь предлагает провести заседание Евразийского межправсовета 17 июля в Минске
Пленэр, ярмарка и конкурс мастеров пройдут на "Славянском базаре"
Пенсии по возрасту в Беларуси увеличатся на 5,2% с 1 июля
ФОТОФАКТ: Сбор мужской национальной сборной по баскетболу стартовал в Минске
Специалистов по лесному хозяйству в Беларуси начали обучать дистанционно
Власть должна идти к людям и объяснять каждому человеку, как можно решить его вопрос - Шпилевская
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.