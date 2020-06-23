23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 200 заявок поступило на творческий конкурс "Беларусь - бренд молодых!", сообщил сегодня в пресс-центре БЕЛТА председатель Белорусского комитета молодежных организаций Павел Алексо.

"Всего поступило более 200 заявок. Прием конкурсных материалов завершился 19 июня. В конкурсе три номинации - "Рисуем Беларусь" (конкурс рисунка), "БеларусьБрендМолодых" (конкурс фотографии) и "Беларускае - лепшае" (конкурс слоганов). Мы уже анализируем эти работы. На днях пройдет заседание экспертной комиссии", - рассказал Павел Алексо.

Конкурс проводится для повышения у детей и молодежи интереса к культуре, истории, архитектуре Беларуси, общественным и социальным событиям в жизни страны, развития творческого потенциала, выявления и поддержки талантливых детей и молодежи, популяризации белорусского туризма, стимулирования интереса к белорусским брендам, продукции и услугам в различных сферах. К участию приглашались дети и молодежь в возрасте от 10 до 25 лет из всех регионов Беларуси.

Итоги будут подведены в канун празднования Дня молодежи. Работы-победители войдут в сборник-буклет. "Надеюсь, что вы скоро увидите эти бренды глазами молодых", - добавил председатель БКМО.

Организаторами творческого конкурса выступают Белорусский комитет молодежных организаций, ООО "БелБрендАудит", Национальный центр художественного творчества детей и молодежи Министерства образования.-0-

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