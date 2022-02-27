Более 200 закрытых участков для голосования работают в учреждениях здравоохранения

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 200 закрытых участков для голосования на референдуме работают сегодня в учреждениях здравоохранения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

"Механизм голосования пациентов с COVID-19, находящихся в больницах, в воскресенье такой: члены комиссии, надев сизы (костюмы, респираторы, щитки, перчатки), входят в красную зону - отделение в стационаре, где находятся пациенты с коронавирусом. Голосование пациентов с COVID-19, которые находятся на амбулаторном лечении (по их заявлению), проводится по месту проживания - к ним придут члены комиссии с ящиком для голосования", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, организована работа медработников на всех участках для голосования.

Сегодня также организовано дежурство в организациях здравоохранения наиболее подготовленных специалистов, усилены приемные отделения больничных организаций.-0-