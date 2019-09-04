4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 22 т опасных отходов вывезут из Беларуси на утилизацию за рубеж, сообщила корреспонденту БЕЛТА специалист по массмедиа экологической инициативы "Создание механизма экологически безопасного обезвреживания опасных отходов, содержащих стойкие органические загрязнители (СОЗ)" Ольга Лелюкова.

Присоединившись к Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях, Беларусь приняла на себя обязательство к 2028 году полностью обезвредить отходы, содержащие полихлорированные бифенилы (ПХБ). Очередной шаг на пути к этой цели - реализация инициативы "Создание механизма экологически безопасного обезвреживания опасных отходов, содержащих СОЗ" по проекту "Вовлечение общественности в экологический мониторинг и улучшение управления охраной окружающей среды на местном уровне" ("Экомониторинг"). "Во время реализации инициативы до июня 2020 года будет вывезено за пределы Беларуси и обезврежено экологически безопасным способом 22,5 т опасных отходов, содержащих СОЗ. Будут ликвидированы пять объектов временного хранения опасных отходов, расположенных на территории таких организаций в Гомельской и Гродненской областях, как ОАО "Речицадрев", РДУП "Белоруснефть - Промсервис", ЗАО "Гомельский вагоностроительный завод", ОАО "Белкард", ОАО "Новогрудский завод газовой аппаратуры", - сказала Ольга Лелюкова.

В Беларуси значительная часть СОЗ содержится в старом электротехническом оборудовании (трансформаторах и конденсаторах), произведенных еще в СССР. В настоящее время около 4 тыс. т данного ПХБ-содержащего оборудования находится более чем на 700 предприятиях страны, большинство из которых расположено в регионах. Владельцы отходов, содержащих СОЗ, сталкиваются с различными проблемами, среди которых - отсутствие возможности самостоятельно направлять отходы для обезвреживания за границу, недостаток собственных ресурсов для финансирования уничтожения СОЗ. В результате предприятия вынуждены хранить опасные отходы у себя, что создает угрозу для работников и местного населения, так как в случае чрезвычайной ситуации СОЗ будут поражены значительные участки прилегающей территории.

Одна из главных задач инициативы - организация логистической схемы упаковки, сбора и транспортировки СОЗ-содержащих отходов с предприятий к месту обезвреживания. СОЗ-содержащее оборудование будет упаковано в специальные контейнеры, чтобы предупредить утечку опасных химикатов и избежать загрязнения окружающей среды. Следующий этап - безопасная транспортировка в одну из стран ЕС на специализированное предприятие для экологически безопасного уничтожения.

Впервые в Беларуси для обеспечения эффективной логистики обезвреживания опасных отходов на базе КУП "Комплекс по переработке и захоронению токсичных промышленных отходов Гомельской области" будет создана централизованная площадка для их временного хранения. Это позволит минимизировать риск хранения и погрузки отходов, а также снизить затраты на транспортировку к месту обезвреживания. Подход планируют внедрить во всех регионах страны, где есть объекты хранения СОЗ-содержащих отходов.

Один из важных аспектов инициативы - повышение уровня осведомленности местного населения о правилах безопасного обращения с химическими отходами. Активное участие в мероприятиях по формированию норм экологической культуры примут дети и молодежь. Планируется, что тематическое обучение для школьников проведут учителя местных учебных заведений, которые будут участвовать в информационных семинарах проекта.

Опасные отходы, относящиеся к стойким органическим загрязнителям, являются серьезной угрозой для человека и экологии. СОЗ - химические вещества, характеризующиеся высокой токсичностью, склонностью к накапливанию в объектах окружающей среды и живых организмах. Даже в чрезвычайно малых концентрациях они негативно влияют на здоровье людей и окружающую среду.

Проект "Вовлечение общественности в экологический мониторинг и улучшение управления охраной окружающей среды на местном уровне" ("Экомониторинг") финансируется Европейским союзом и реализуется Программой развития ООН в Беларуси в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды. Экологическую инициативу "Создание механизма экологически безопасного обезвреживания опасных отходов, содержащих СОЗ" реализует учреждение по охране природы "Экология без границ".-0-