Более 22 тыс. взрывоопасных предметов обезвредили белорусские военные в 2018 году

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 22 тыс. взрывоопасных предметов обезвредили группы разминирования в 2018 году. Об этом журналистам сообщил начальник инженерных войск Вооруженных Сил - начальник управления инженерных войск Генерального штаба ВС полковник Андрей Кураков, передает корреспондент БЕЛТА.

В прошлом году очисткой территории Беларуси занимались 30 подвижных групп разминирования, подготовленные в 13 соединениях и воинских частях Вооруженных Сил. Всего в 2018 году обезврежено 22 405 взрывоопасных предметов.

Наибольшее количество опасных находок времен Великой Отечественной войны обнаружено и обезврежено в Докшицком и Толочинском районах Витебской области, Осиповичском районе Могилевской области и Логойском районе Минской области. "В Докшицком районе был обнаружен бывший склад артиллерийских боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Как рассказывали местные жители, в первые дни войны, когда Красная Армия отступала, были попытки поджечь его, чтобы уничтожить, но пошел дождь. После, когда отходили немцы, они его подорвали. И огромное количество боеприпасов было разбросано в болотистой местности. В 2018 году там было обнаружено и обезврежено более 13 тыс. взрывоопасных предметов", - рассказал Андрей Кураков.

Командир разведывательно-водолазного взвода 7-го инженерного полка Артем Шауро в прошлом году разминировал около 3 тыс. боеприпасов. "Попадались различные боеприпасы - начиная от ручных гранат и заканчивая артиллерийскими снарядами калибром 280 мм весом более 200 кг. Это снаряд от мортиры, взрывчатки там около 50 кг, а радиус разлета осколков составляет примерно полкилометра", - поделился подробностями офицер.

Сегодня на базе 2-й инженерной бригады в поселке Сосны проводится сбор по разминированию. Демонстрируются вооружение, оборудование и экипировка, которые используют инженерные войска. В программе также отработка поиска и уничтожения взрывоопасных предметов в различных условиях, демонстрация практических занятий по обучению групп разминирования действиям в разных ситуациях.-0-