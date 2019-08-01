Более 220 руководителей в сфере АПК привлекли к ответственности за нарушение противопожарных правил

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 220 руководителей в сфере агропромышленного комплекса во время уборочной привлекли к ответственности за нарушение противопожарных требований. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник управления надзора и профилактики Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси Дмитрий Турчин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Не обходится без тех, кто не совсем хорошо подготовился к уборочной кампании. У кого повторно выявляются нарушения, мы вынуждены применять меры административного принуждения. Таковых у нас 519 человек. Из них 229 руководителей привлечены к административной ответственности", - проинформировал Дмитрий Турчин.

Органами государственного пожарного надзора с начала года было предложено более 9 тыс. противопожарных мероприятий. Проведено около 1 тыс. рейдов, в том числе с работниками внутренних дел.

"Непосредственно на объектах, задействованных в уборочной кампании, произошло 49 пожаров. Из них 17 случаев - пожары сельхозтехники, 23 - на складах грубых кормов, 5 - на зерносушильных комплексах, 4 - на иных объектах", - сказал представитель МЧС. Среди причин пожаров, например, сенохранилищ, есть поджоги. Техника же загоралась из-за трения загрязненных деталей и падения на сельскохозяйственные машины линий электропередачи.

"Неизменно наша техника и личный состав привлекаются на дежурство в полях. В среднем около 300 работников и 100 единиц техники ежедневно задействуется во время уборочной кампании", - сообщил Дмитрий Турчин.

Спасатели участвуют и сами в уборочной кампании. В качестве комбайнеров трудятся 27 работников МЧС, их помощников - 24, а водителями работают около 20 спасателей.-0-