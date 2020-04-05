Более 23 млн деревьев высажено в Беларуси во время "Недели леса"

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 23 млн деревьев высажено в Беларуси во время республиканской добровольной акции "Неделя леса", сообщил в эфире телеканала СТВ первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко.

"Практически все, что планировалось во время акции "Неделя леса" - сделано. Мы планировали посадить свыше 18 млн деревьев, на сегодняшний день уже посажено 23 млн. Сажали по всей республике, в основном хвойные деревья. И основная масса этих посадок пришлась на те вырубки, которые были проведены на усыхающих хвойных насаждениях", - рассказал Валентин Шатравко.

По его словам, в этом году профильным ведомством запланировано создание новых лесов на площади свыше 33 тыс га. "На сегодняшний день уже создано около 25 тыс. га новых лесов и процесс этот продолжается. В связи с тем, что нам обещают теплую погоду, практически к концу следующей недели мы уже будем завершать этот процесс", - отметил первый замминистра.

Республиканская добровольная акция "Неделя леса" прходила в Беларуси с 28 марта по 4 апреля. Ее главная цель - привлечь внимание к необходимости бережно относиться к лесному фонду. Особый акцент делался на работе с подрастающим поколением. В этом году акция прошла в 13-й раз.-0-