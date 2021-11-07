Более 2332 тыс. человек прошли полный курс вакцинации от COVID19 в Беларуси

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси уже более 3 млн 22 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 2 млн 332 тыс. прошли полный курс вакцинации, сообщили БЕЛТА в Министерстве здравоохранения.

По предварительным данным, больше всего граждан прошли полный курс вакцинации в Брестской области - более 293 тыс. человек.

В Витебской области по две прививки сделали более 242,1 тыс. человек, в Гомельской - более 424,9 тыс., Гродненской - более 275, 7 тыс., в Минске - более 463,5 тыс., Минской области - более 287,7 тыс., Могилевской - более 285,6 тыс.-0-