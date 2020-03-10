Более 24 тыс. голосов отдали белорусы в поддержку идей Social Weekend

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 24 тыс. голосов отдали белорусы во время народного голосования в поддержку идей конкурса социальных проектов Social Weekend, которое проходило в стране с 4 по 9 марта. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили организаторы мероприятия.

XV сезон конкурса стартовал в январе. За эти два месяца о своем участии заявили 476 команд. Идеи проектов представили не только минчане и жители областных центров, но также участники из Ошмян, Новогрудка, Березовки и других небольших городов и поселков. Инициативы были вынесены на народное SMS-голосование.

По итогам отбора на следующий этап прошли 20 проектов из семи категорий: инфраструктура городов и деревень, IT, образование и наука, культура и искусства, возможности для сообществ, дети и родители, экология и зоозащита. В числе четвертьфиналистов - фест в память Кревской унии, международный хоровой конкурс, реставрация части усадьбы Хрептовичей, фонд помощи кошкам в Минске, кафе как временный дом для брошенных собак и другие. Полный перечень есть на официальном сайте.

Также в четвертьфинал попадут проекты, которые пройдут отбор амбассадоров и экспертов.

Далее участников конкурса ожидает хакатон, обучение, доработки проектов с менторами конкурса, питчинг для экспертов медиа и PR. Лучшие пройдут в полуфинал и поборются за место в финале 21 мая. Призовой фонд этого сезона - более Br100 тыс.

За все время существования Social Weekend через него прошли более 3,5 тыс. уникальных идей, многие из которых успешно реализовываются в Беларуси и даже за ее пределами. Так, недавно в Минске открылась первая в стране инклюзивная пекарня "Добрае печыва", где работают люди с ментальной инвалидностью. В целом благодаря конкурсу идеи получили поддержку в размере более $400 тыс. в эквиваленте.-0-