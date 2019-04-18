Более 240 тыс. деревьев и кустарников высадят в населенных пунктах Беларуси в этом году

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 240 тыс. деревьев и кустарников высадят в населенных пунктах Беларуси в 2019 году согласно республиканскому плану мероприятий по наведению порядка на земле, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

В министерстве отметили, что если каждый житель Беларуси будет каждый год сажать хотя бы по одному дереву в своем населенном пункте, то ежегодно в городах и селах страны будет становиться на 9 млн деревьев больше.

Более 2,6 тыс. работников системы Минприроды 20 апреля во время республиканского субботника внесут свой вклад в озеленение страны и высадят свыше 15,5 тыс. молодых деревьев (дубы, липы, березы, туи) и 370 кустарников. "Не менее 6 молодых деревьев в этом году должен высадить каждый сотрудник системы Минприроды во время субботника. Такое поручение дал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык", - рассказали в пресс-службе Минприроды.

Благодаря стараниям сотрудников природоохранного ведомства в Новогрудке появится дубовая роща. К посадке уже подготовлено 600 саженцев дуба, 200 саженцев липы и 10 каштанов. В Гродно на территории ГУО "Средняя школа №26 г. Гродно" и ГУО "Гимназия №9 имени Ф.П.Кириченко г. Гродно" сотрудники Белгидромета заложат аллею из 200 саженцев вечнозеленых насаждений (туи). В Солигорске Минский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с приходом кафедрального собора Рождества Христова заложит памятную аллею из 600 саженцев дуба.

В этот же день экологи всей страны займутся благоустройством мест воинской славы ВОВ, проведут экологические акции по озеленению населенных пунктов, благоустройству и очистке береговых участков водных объектов, парков, высадят цветы.

Все проводимые Минприроды мероприятия приурочены к экологической кампании "Обустроим малую родину", посвященной Году малой родины, а также подготовке к празднованию 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.-0-