Более 2,467 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 2 467 000 белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Более 3 170 000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 2 467 000 человек уже прошли полный курс вакцинации.

Прошли полный курс вакцинации: в Брестской области более 311,7 тыс. человек, Витебской - более 260,4 тыс., Гомельской области более 444,1 тыс. человек, в Гродненской области более 291 тыс. человек, Минске - более 482 тыс. человек, в Минской области более 309,7 тыс. человек, в Могилевской области более 306,7 тыс. человек.

Также более 61,6 тыс. сотрудников различных организаций и ведомств завершили курс вакцинации.-0-