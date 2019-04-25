25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 25 лесных пожаров ликвидировали в Беларуси за сутки, сообщили БЕЛТА в МЧС.

"По оперативным данным, с 6.00 24 апреля до 6.00 25 апреля ликвидированы 27 лесных пожаров на общей площади более 110 га, 7 торфяных пожаров на 2 га и 53 пожара травы и кустарников на 26 га, в том числе пожар возле деревни Криничное Гродненского района", - проинформировали в МЧС.

В Наровлянском районе продолжается ликвидация пожара на территории возле деревни Красновка. Как рассказала корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингирей, спасателям 24 апреля в 12.33 поступило сообщение о возгорании сухой растительности и кустарника на заболоченной территории. "По прибытии огнеборцев площадь возгорания составила около 5 га. Существовала угроза лесу, поэтому для ликвидации происшествия была направлена дополнительная техника. Из-за изменения ветра огонь перекинулся на лес. По состоянию на 25 апреля 00.00 пожар локализован", - отметила Ксения Шингирей.

Угрозы населенным пунктам нет. Для ликвидации происшествия были задействованы 29 единиц техники и 112 человек. На данный момент на месте отдельных возгораний работают две единицы техники.

Также днем 24 апреля поступила информация об обнаружении пожара сухой растительности и леса возле деревни Криничное Гродненского района. Временно была ограничена работа пункта пропуска "Привалка" на границе с Литвой. Для ликвидации пожара были задействованы 70 единиц техники и 346 человек. Для мониторинга и оценки обстановки проводилось авиационное патрулирование вертолетом МЧС. В 23.57 пожар был ликвидирован, пострадавших нет, общая площадь составила 30 га.

Продолжается тушение пожара травы и кустарников на территории Вильемского лесничества возле деревни Ольманы Столинского района. Для ликвидации пожара задействованы 42 единицы техники и 139 человек. Вертолетами Ми-8 авиации МЧС за сутки осуществлены 97 сбросов воды. Тушение затруднено отсутствием подъездных путей и заболоченной местностью. Для мониторинга и оценки обстановки ведется авиационное патрулирование. Работы по ликвидации продолжаются.-0-