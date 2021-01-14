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14 января 2021, 14:34

Более 2,5 млн деревьев и кустарников высадили в населенных пунктах Беларуси за три года

Николай Свидинский
Николай Свидинский
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14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 2,5 млн деревьев и кустарников высадили в населенных пунктах Беларуси за три года. Об этом сообщил начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Николай Свидинский во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

"В Беларуси 2018-2020 годы проходили под знаком Года малой родины. В этот период проводилась глобальная экологическая кампания "Обустроим малую родину". Особое внимание уделялось вопросам озеленения и благоустройства. С активным участием местных жителей в 2018-2020 годах в населенных пунктах высажено более 2,5 млн деревьев и кустарников, обустроено более 8670 спортивных и игровых детских площадок", - сказал Николай Свидинский.

Ежегодно в Беларуси формируется республиканский план мероприятий по наведению порядка на земле. Он охватывает практически все виды хозяйственной деятельности, которые в той или иной мере оказывают негативное влияние на природные компоненты. По словам представителя Минприроды, в 2020 году задания республиканского плана были выполнены в полном объеме. Благодаря принятым мерам за прошлый год площадь озелененных территорий в городах и райцентрах увеличилась более чем на 3 тыс. га. Уровень озелененности достиг требуемых 40% в 110 городах и райцентрах (83% от их общего количества).

Кроме того, в 2020 году обустроено 2675 придомовых территорий, включая спортивные и игровые детские площадки, отремонтировано 3,6 млн кв.м улично-дорожной сети, устроено, отремонтировано и реконструировано 396 га газонов. "Также мы регулировали распространение и численность борщевика Сосновского, его площадь уменьшилась на 353,4 га (на 7,7%). Выполнялись и работы по благоустройству зон и мест отдыха, территорий мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, захоронений воинов и других памятных мест", - отметил Николай Свидинский.

Глобальная экологическая кампания "Обустроим малую родину" под эгидой Минприроды стартовала весной 2018 года. Основная ее идея заключается в том, что каждый житель или организация могут внести посильный вклад в благоустройство своей малой родины - города, района, жилого двора, ближайшего парка или сквера. Это может быть уборка мусора, посадка деревьев или кустарников, оформление клумб, обустройство детской площадки, покраска забора и скамеек, организация контейнеров рядом с местами, где обнаружены крупные скопления отходов, поддержание в надлежащем состоянии и обустройство мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы и т.д. Экологическая кампания также включает проведение субботников, экологических акций и иных мероприятий по наведению порядка и обустройству территорий.-0-

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