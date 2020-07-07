Более 25 тыс. белорусов получили помощь волонтеров COVID-19 с конца марта

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский Красный Крест при поддержке проекта "БЕЛМЕД" и других партнеров в борьбе с распространением коронавируса продолжает помогать наиболее уязвимым группам населения, сообщили БЕЛТА в БОКК.

Сотрудничество Министерства здравоохранения, представительства Европейского союза в Беларуси, агентств ООН помогло скоординировать действия и через Белорусский Красный Крест оказать поддержку самым уязвимым категориям. Сумма собранной помощи с апреля 2020 года превысила 170 тыс. евро. Для безопасной работы сотрудников и волонтеров закуплены тысячи масок и комбинезонов, респираторов, перчаток и бахил, несколько сот медицинских многоразовых костюмов, а также 1,1 тыс. л антисептика.

Благодаря средствам индивидуальной защиты медсестры медико-социальной службы "Дапамога" продолжают помогать на дому своим тяжелобольным подопечным, а волонтеры - доставлять на дом пожилым людям и гражданам, находящимся на самоизоляции, продукты питания, медикаменты и другие предметы первой необходимости. Всего с конца марта по середину июня волонтеры выполнили более 30 тыс. доставок и помогли более 25 тыс. белорусов.

"Ключевой аудиторией стали люди старше 60 лет. И здесь пригодился коммуникационный опыт проекта "БЕЛМЕД". Были разработаны информационные материалы и напечатаны 199 тыс. листовок в формате "Простые советы". Это базовые рекомендации: оставаться дома, сохранять дистанцию, мыть руки, заниматься физкультурой, правильно питаться и сохранять бодрость духа. Важно, чтобы информация работала максимально эффективно. Например, листовки для пожилых были подготовлены также в расчете на социальные сети в черно-белом варианте, чтобы каждый мог распечатать их на обычном принтере и разместить в своем подъезде, на доске объявлений района", - уточнили в Белорусском Красном Кресте.

Для поддержки людей старше 60 лет проведена интернет-акция #МолодыеПожилым (баннеры-советы для тех, кто на самоизоляции). Действует инфолиния "Добрый телефон", позвонив на который можно получить психосоциальную и информационную поддержку. Ее оказывают 24 волонтера, которые прошли специальную подготовку. С начала работы на "Добрый телефон" поступило 1,2 тыс. звонков.

Еще одним компонентом сотрудничества БОКК-БЕЛМЕД стала поддержка деятельности 13 координаторов по работе с волонтерами. Они являются своеобразным связующим звеном добровольцев с организациями Министерства здравоохранения и Министерства труда и социальной защиты на региональном уровне, занимаются рекрутингом добровольцев, организуют и сопровождают их деятельность.

Проект "БЕЛМЕД" финансируется Европейским союзом и реализуется ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА в партнерстве с Министерством здравоохранения Республики Беларусь.-0-