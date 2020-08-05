Более 25 тыс. молодых людей записались в студотряды в третьем трудовом семестре

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 25 тыс. юношей и девушек изъявили желание трудиться в студенческих отрядах в третьем трудовом семестре, сообщила журналистам командир Республиканского штаба студенческих отрядов БРСМ Надежда Шаховская, передает корреспондент БЕЛТА.

"Трудоустройство молодежи в составе студенческих отрядов - одно из приоритетных направлений БРСМ. С начала года в составе студотрядов трудоустроено более 10 тыс. человек. Для работы в третьем трудовом семестре заключено 1416 договоров на 20 340 человек. На работу в составе студенческих отрядов подали заявки более 25 тыс. человек", - рассказала Надежда Шаховская.

Знаковыми объектами для студенческих отрядов в 2020 году стали Белорусская АЭС и социокультурные объекты Островца, ЗАО "Атлант" в Минске, общеобразовательная средняя школа на 1020 мест в Барановичах, реконструкция комплекса зданий городской клинической больницы №3 Гродно, средняя общеобразовательная школа в Гомеле, реконструкция братского захоронения на месте сожженной деревни Ола в Светлогорском районе Гомельской области, поликлиники в Солигорске и Могилеве.

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