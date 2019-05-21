Более 2,5 тыс. туристов из Китая посетили Беларусь во время бизнес-тура

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 2,5 тыс. туристов из Китая посетили Беларусь во время двухнедельного бизнес-тура, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор ООО "Культурно-деловой центр "Ювизит" Ольга Коваленко.

"В мае в течение 15 дней Беларусь посетили более 2,5 тыс. китайских туристов - представителей компании Perfect (China) Co., Ltd. В этом году компания отмечает 25-летие, и руководство решило поощрить своих сотрудников, организовав такую поездку", - рассказала Ольга Коваленко. С китайской стороны организатором выступила China National Travel Service Group Corporation Limited, с белорусской - ООО "Культурно-деловой центр "Ювизит" совместно с республиканским унитарным предприятием "Центркурорт".

Поскольку принять и организовать такое количество туристов одновременно довольно сложно, гостей Поднебесной принимали группами. Сейчас в Беларуси гостит последняя из них и самая многочисленная: она насчитывает около 1,2 тыс. человек.

Программа визита довольно обширная и разноплановая. В нее включено посещение промышленных предприятий, музея Великой Отечественной войны, историко-культурного комплекса "Линия Сталина". Гости из Китая побывали в Музейном комплексе старинных народных ремесел и технологий "Дудутки", Мирском и Несвижском замках, познакомились с белорусской национальной кухней.

По словам белорусского туроператора в Китае Чжао Цинцю, туристов поразили красота и чистота белорусской столицы. Кроме того, они оценили радушный прием и открытость белорусов, а также высокий уровень безопасности.

Завершится бизнес-тур 25 мая.-0-