1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 25 тыс. жителей Беларуси посетили передвижной музей "Поезд Победы", сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

С 11 по 30 июня передвижной музей "Поезд Победы" проехал по территории Беларуси более 2,6 тыс. км с остановками в восьми городах. Проект стартовал в Минске, затем поезд побывал в Орше, Витебске, Полоцке, Гродно, Бресте, Гомеле, Могилеве.

Учитывая большую популярность проекта "Поезд Победы" в Беларуси и многочисленные обращения граждан в адрес Белорусской железной дороги, по согласованию с организаторами проекта от Российской Федерации была изыскана возможность продлить время демонстрации экспозиции на 29 и 30 июня в Минске.

В целом время работы музея составило 240 часов. В Орше, Гродно, Бресте и Гомеле чествовали пяти-, 10-, 15- и 20-тысячного посетителей музея. 30 июня в Минске с экспозицией ознакомился ее 25-тысячный посетитель. Всем юбилейным гостям от Белорусской железной дороги были вручены памятные сертификаты и книги о Великой Отечественной войне.

В пресс-центре напомнили, что в Беларуси данный проект был реализован БЖД и ОАО "РЖД" в рамках Года народного единства и приурочен к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Проект осуществлялся при поддержке Администрации Президента Беларуси и активном содействии Республиканского волонтерского центра.

Белорусская железная дорога выражает благодарность организаторам проекта от Российской Федерации за его реализацию на территории Беларуси и предоставленную возможность продлить работу передвижного музея в Минске.-0-