Более 250 станций обезжелезивания воды планируют построить в Беларуси в этом году

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2019 году планируется построить более 250 станций обезжелезивания воды. Об этом сообщила сегодня журналистам начальник управления коммунального хозяйства и энергетики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Марина Толстик, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2018 году в Беларуси введена в эксплуатацию 41 станция обезжелезивания. На 2019 год запланировано строительство более 250 станций обезжелезивания, - сказала Марина Толстик. - Для обеспечения всех потребителей до 2025 года качественной питьевой водой планируется строительство около 1,4 тыс. станций обезжелезивания, бурение скважин и другие мероприятия".

В 2019-2020 годах на строительство станций обезжелезивания планируется направить более $50 млн бюджетных средств. На эти цели предусмотрены и средства внешних займов Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Международного банка реконструкции и развития, собственные средства предприятий водопроводно-канализационного хозяйства. "Ведется подготовка инвестиционного проекта по строительству с привлечением средств ЕБРР 80 станций обезжелезивания в Витебской области. Пока речь идет о 15 млн евро", - отметила представитель Минжилкомхоза.

В 2018 году во всех регионах Беларуси была проведена инвентаризация систем водоснабжения и водоотведения. По ее итогам утверждены региональные комплексы мероприятий по обеспечению населения качественной питьевой водой, отражающие целевые параметры и этапы проведения работ.

По словам Марины Толстик, в текущем году планируется внести корректировки в несколько нормативных правовых актов, регулирующих сферу водоснабжения и водоотведения. Среди них проект постановления, регулирующий вопросы возмещения гражданами затрат на строительство сетей в индивидуальной жилой застройке, а также проект постановления о порядке предоставления информации в области питьевого водоснабжения, подлежащей раскрытию юридическими лицами, осуществляющими услуги водоснабжения и водоотведения.-0-