Более 260 иностранцев просили статус беженца или допзащиту в Беларуси с начала 2020 года - МВД

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В этом году уже более 260 иностранных граждан обратились с ходатайствами о получении статуса беженца или дополнительной защиты в Беларуси. География кандидатов по сравнению с прошлыми годами почти не изменилась. Об этом сообщил сегодня начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню беженцев (20 июня), передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси создана эффективная национальная система убежища, налажено тесное сотрудничество с партнерами, международными и негосударственными общественными организациями. При содействии представительства УВКБ ООН в Беларуси созданы три центра временного проживания для ходатайствующих о получении статуса беженца и допзащиты. В них могут разместиться более 60 человек, которым не удалось самостоятельно поселиться на территории Республики Беларусь. Алексей Бегун выразил благодарность и Белорусскому обществу Красного Креста, который вкладывает значительные финансовые средства в оказание гуманитарной помощи целевой категории уязвимых граждан.

"Всего за время реализации законодательства о вынужденной миграции с ходатайствами о предоставлении статуса беженца или предоставления дополнительной защиты обратились около 9,5 тыс. иностранцев из 71 страны. Статус беженца получили 954 человека, дополнительная защита предоставлена более 4 тыс. вынужденных мигрантов. За последние 6 лет только граждан Украины обратилось более 4,2 тыс., свыше 3,8 тыс. украинцев, прибывших из регионов, где проходили боевые действия, получили дополнительную защиту", - рассказал Алексей Бегун.

Назвал он и цифры этого года: более 260 иностранцев из 21 государства обратились в компетентные органы Беларуси с ходатайствами о предоставлении статуса беженца или предоставлении дополнительной защиты. География стран, откуда прибывают вынужденные мигранты, почти не изменилась. Около 75% - граждане Украины, проживающие преимущественно в зоне конфликта на территории Донецкой и Луганской областей. Также обращались граждане России, Афганистана, Сирии, Турции, Йемена, Камеруна, других стран Африки, Азии и Латинской Америки. Хотя общее количество вынужденных мигрантов, прибывающих в Беларусь, несколько снизилось.

"Мы сделали небольшой социологический срез проживающих у нас вынужденных мигрантов. Около двух третей от общего числа - лица трудоспособного возраста, одна треть - несовершеннолетние, только 5% - лица пенсионного возраста. Из числа трудоспособных около 80% учатся или работают, 8% находятся в отпуске по уходу за ребенком, около 12% - в поиске работы", - добавил Алексей Бегун. Таким образом, сегодня среднестатистический портрет вынужденного мигранта в Беларуси - человек трудоспособного возраста, имеющий оплачиваемую работу, часто это семья с одним или более ребенком, в которой супруга находится в отпуске по уходу за ребенком, который родился уже на территории Беларуси.

Алексей Бегун также отметил, что в условиях пандемии и закрытия границ большинство маршрутов транспортного пассажирского сообщения было перекрыто. Поэтому часть беженцев не могла покинуть свою страну в поисках убежища. Вместе с тем наша республика не принимала ограничительные меры по въезду иностранных или белорусских граждан в страну. "Каждый, кто прибывал к нам, имел доступ к соответствующей процедуре, прошел ее, и по их ходатайствам принимались соответствующие решения", - подчеркнул начальник Департамента по гражданству и миграции.

Дополнительно он отметил, что с 16 марта по 15 июня этого года более 2,3 тыс. иностранцев обратились с ходатайствами о продлении своего пребывания в Беларуси, потому что государства их гражданской принадлежности отказываются принимать их обратно, задерживаются авиарейсы. Либо люди находились в кризисной ситуации в нашей стране из-за ограничительных мер других государств в связи с пандемией.-0-