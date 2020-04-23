Более 260 тыс. профилактических листовок "Важно знать" распространили волонтеры БРСМ

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волонтеры движения БРСМ "Доброе сердце" распространили во всех регионах страны и городе Минске более 260 тыс. информационно-профилактических листовок "Важно знать", сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделом проектной деятельности Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Александра Луговская.

По ее словам, всего размещены 269166 листовок. "Из них 54 тыс. пришли с доставкой на дом от газеты "Знамя юности". К этой важной работе присоединилась также предприятия, организации, представители бизнеса", - рассказала завотделом.

Фото БРСМ

"В преддверии больших выходных добровольцы нашей молодежной организации стараются проинформировать как можно больше жителей Беларуси о профилактике во время коронавирусной инфекции. За последние три дня они распространили по всей стране более 63 тыс. информационных листовок, вчера - только в Минске 5 тыс. Безусловно, обращение к пожилым людям с просьбой оставаться дома занимает на информационных постерах одно из центральных мест. Ведь пожилые находятся в группе риска. Также обращаемся ко всем жителям нашей страны: оставайтесь в выходные дома, обезопасьте себя и своих близких", - отметила Александра Луговская.

По ее словам, ежедневно волонтеры помогают поликлиникам своевременно обеспечить пожилых рецептами: уже передано около 9 тыс. рецептов для дальнейшего лечения хронических заболеваний. Также в эти дни волонтерская команда БРСМ и Красного Креста помогает территориальным центрам социального обслуживания населения в доставке продуктов первой необходимости и необходимых лекарств одиноким пожилым людям.

Совместно с РУП "Белпочта" БРСМ 14 апреля запустил добросердечный марафон "Спасибо медикам". "За это время в адрес учреждений здравоохранения только активисты союза молодежи отправили 6147 открыток со словами благодарности за работу врачей и медицинского персонала. Сказать спасибо людям в белых халатах может каждый. Марка на такую открытку не требуется. А вот хештег, написанный на почтовой карточке #СпасибоМедикам, и адрес учреждения здравоохранения - обязательные условия", - добавила Александра Луговская.-0-