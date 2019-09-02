Более 2,7 тыс. человек стали студентами аграрных вузов в этом году

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 2,7 тыс. человек стали студентами аграрных вузов Беларуси в этом году, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Сегодня в аграрных вузах Беларуси обучается более 27 тыс. студентов. Ежегодно в организации АПК направляется около 2 тыс. выпускников с высшим образованием и более 3 тыс. - со средним специальным.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько сегодня принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню знаний, которое состоялось в Белорусском государственном аграрном техническом университете. "У студентов сейчас непростое, но интересное время - время познания, общения, появления новых друзей. За период учебы вы получите необходимые знания об аграрной отрасли, получите профессию, которая может определить вашу дальнейшую судьбу. В университете прекрасная материально-техническая база, которая позволит вам познакомиться с технологическим процессом, инженерной и сельскохозяйственной техникой. Агропромышленный комплекс сегодня уже не такой, каким был десять лет назад. Цифровая экономика, точное земледелие - эти технологии предстоит внедрять именно вам", - сказал Анатолий Хотько, выступая перед первокурсниками БГАТУ.

Белорусский государственный аграрный технический университет - ведущий образовательный, научный и инновационный центр Беларуси по подготовке высококвалифицированных кадров для отраслей агропромышленного комплекса. В структуру БГАТУ входят Институт повышения квалификации и переподготовки кадров агропромышленного комплекса и Научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства. С момента своего основания университет подготовил и выпустил свыше 57 тыс. специалистов агроинженерного профиля для Беларуси, также в нем обучаются и иностранные студенты.-0-