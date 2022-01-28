Более 27 тыс. пассажиров за месяц перевезли новые поезда Минск - Калинковичи

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 27 тыс. пассажиров за первый месяц перевезли новые поезда БЖД в сообщении Минск - Калинковичи. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

"27 декабря 2021 года, в день рождения Белорусской железной дороги, было открыто регулярное движение электропоездов по маршруту Калинковичи - Светлогорск - Жлобин - Минск. Сегодня ежедневно в данном направлении курсируют современные электропоезда региональных линий бизнес-класса. Преимущество нового проекта по достоинству уже успели оценить жители и гости нашей страны. Так, за первый месяц работы новыми поездами №876/875 и №874/873 Минск - Калинковичи уже перевезены более 27 тыс. пассажиров, в том числе по прямому маршруту Минск - Калинковичи - Минск около 6 тыс. пассажиров, или 21,4% от общего количества", - рассказали в пресс-центре.

В БЖД добавили, что в среднем в сутки в указанных поездах проезжают более 850 человек, из них почти 200 - по маршруту Минск - Калинковичи - Минск.

Поезд №876/875 отправляется со станции "Калинковичи" в 06.02 и прибывает на станцию "Минск-Пассажирский" в 09.34. В обратном направлении поезд отправляется в 20.48 и прибывает в Калинковичи в 00.28. Поезд №874/873 отправляется со станции "Минск-Пассажирский" в 14.00 и прибывает на станцию "Калинковичи" в 17.26. В обратном направлении поезд отправляется в 18.22 и прибывает в белорусскую столицу в 21.44.

По маршруту следования данные поезда делают остановки в Светлогорске, Жлобине, Красном Береге, Бобруйске, Осиповичах и Пуховичах.

"Использование инновационного подвижного состава на электрифицированных участках повышает комфорт транспортного сообщения, эффективность экономических связей и мобильность населения, сокращает время нахождения в пути", - отметили в пресс-центре.

В БЖД напомнили, что открытие регулярного движения пассажирских поездов региональных линий бизнес-класса по маршруту Калинковичи - Минск на электровозной тяге стало возможным благодаря завершению электрификации участка Калинковичи - Светлогорск-на-Березине в рамках реализации инвестиционного проекта по электрификации участка Жлобин - Калинковичи - Барбаров. Сегодня протяженность электрифицированных участков Белорусской железной дороги составляет 1369 км, или более 25% от общей протяженности ее эксплуатационных путей.-0-