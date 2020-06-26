Более 2,7 тыс. снимков претендуют на победу в конкурсе БРСМ "Сэлфі & фота з вышыванкай"

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В фотоконкурсе Белорусского республиканского союза молодежи "Сэлфі & фота з вышыванкай" принимают участие более 2,7 тыс. снимков, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая Центром информационных и социальных технологий Центрального комитета БРСМ Наталья Столпинская.

"Пятый сезон конкурса "Сэлфі & фота з вышыванкай" подходит к своему логическому завершению, уже сегодня мы подводим его итоги и определяем победителей. Отрадно, что с каждым годом этот проект пользуется все большей популярностью у молодежи. В текущем году в нем участвует рекордное количество снимков - более 2,7 тыс.", - рассказала Наталья Столпинская.

Фотоконкурс стартовал 2 июня в двух основных категориях: "селфи-фото" и "традиционное фото". Категория "селфи" проходила в соцсети Instagram с обязательным указанием при размещении фото хештегов #сэлфізвышыванкай, #селфисвышиванкой, #дзеньвышыванкi, #деньвышиванки и упоминанием официального аккаунта БРСМ. Таким образом, по итогу на победу в данной категории претендуют более 700 снимков. 2069 конкурсных работ участвуют в категории "традиционное фото" (групповые и одиночные) в номинациях "Фота малыша ў вышыванцы", "Фота закаханых ў вышыванцы", "Мая сям'я ў вышыванцы", "Моладзь у вышыванцы", "Вышыванка ў іншых краінах".

Фото БРСМ

"Профессиональное жюри определит по три лучшие фотографии в каждой номинации в категории "традиционное фото" и одну фотографию в категории "селфи-фото". Затем члены жюри оценят отобранные фотографии по качеству, художественной ценности, идее и соответствию заданной теме. Победителями конкурса будут признаны работы, набравшие наибольшее количество баллов. В День молодежи в официальной группе БРСМ во "ВКонтакте" стартует зрительское голосование за дополнительную номинацию "онлайн", которое продлится до 17.00 30 июня. Авторы работ, занявшие призовые места в категориях "традиционное фото", "селфи-фото" и номинации "онлайн", будут награждены грамотами и ценными призами во время проведения республиканского праздника "Дзень вышыванкi", - отметила представитель БРСМ.

Фотоконкурс "Сэлфі & фота з вышыванкай" - составная часть проекта БРСМ "Беларусь - крыніца натхнення". Он нацелен на изучение и сохранение национальных традиций, популяризацию культурного наследия белорусского народа, создание сегментов патриотической тематики с элементами национального орнамента в культурном интернет-пространстве.

Организатором проекта выступает БРСМ при поддержке Министерства образования.-0-