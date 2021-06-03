Более 28 тыс. человек подали заявки для работы в студотрядах

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заявки на работу в белорусских студенческих отрядах подали более 28 тыс. человек, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Александр Прохоров.

"Стартовавший в начале марта промопроект БРСМ "Выбираем студотряд" с каждым днем набирает обороты. Уже сегодня желание потрудиться в составе студенческих отрядов выразили 28 153 человека - студенты, учащиеся учреждений среднего специального образования и школьники. Республиканский штаб студенческих отрядов заключил 693 договора на работу 11 367 человек", - рассказал Александр Прохоров.

В рамках круглогодичной вторичной занятости в составе 123 отрядов были трудоустроены 1789 человек. Бойцы отрядов трудились в области строительства, сельского хозяйства, охраны окружающей среды, сфере оказания услуг, области здравоохранения. "Сегодня идет активная подготовка к третьему трудовому семестру, республиканское открытие которого запланировано на День молодежи в Минске. В регионах страны проходят мероприятия по вручению трудовых путевок на объекты различной направленности. К примеру, Минская городская организация БРСМ вручит трудовые путевки участникам студенческих отрядов столицы 4 июня", - добавил второй секретарь ЦК БРСМ.

По его словам, для двух сотен самых активных участников движения сегодня будет весьма насыщенный мероприятиями день. "Ведь студенческие отряды - это не только совместный труд, но и совместный досуг. Ребята побывают на экскурсии в мемориальном комплексе "Хатынь", где возложат цветы к скульптуре "Непокоренный человек" и мемориальному знаку "Венец памяти", а также посетят историко-культурный комплекс "Линия Сталина", где состоится трудовая акция "Память сердца". Завершится день "Бойцовкой-пати" в одном из столичных клубов. Для ребят прозвучат модные сеты от популярных диджеев. Их также ожидают приятные сюрпризы от артистов белорусской эстрады, кавер-бендов, танцевальные батлы и другие конкурсы, - поделился Александр Прохоров. - Кроме того, сегодня начинает работу двухдневный республиканский обучающий семинар для участников медиагруппы белорусских студенческих отрядов "Создание медиапроектов для эффективной информационной работы в социальных сетях". В программе - основы медиаменеджмента, организация видеопроектов, фотосетов, подготовка текстов и многое другое".

Студотрядовское движение - ведущее направление деятельности Белорусского республиканского союза молодежи. Ежегодно БРСМ предоставляет белорусским юношам и девушкам возможность трудоустроиться в составе студенческих отрядов различных профилей: строительных, педагогических, сельскохозяйственных, сервисных, производственных, экологических и медицинских.-0-