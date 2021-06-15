Более 2,8 тыс. субъектов включено в выборочные проверки в областях и Минске на II полугодие

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля сформировал планы выборочных проверок в областях и Минске на второе полугодие 2021 года, сообщили БЕЛТА в контрольном ведомстве.

При планировании было проанализировано 21,8 тыс. субъектов хозяйствования. По результатам анализа высокая степень риска присвоена 7,7 тыс. субъектов, из них в планы выборочных проверок включены более 2,8 тыс. При этом 327 субъектов проверят в рамках совместных мероприятий.

Всего на второе полугодие текущего года запланировано 3220 проверок, из них 2431 - надзорные (это проверки вопросов, касающихся обеспечения безопасности жизни, здоровья граждан и окружающей среды).

Больше всего проверок запланировано органами МЧС - 853 (26% от общего количества). Далее идут мероприятия Минтруда и соцзащиты - 516 (16%), Минздрава - 348 (11%), Минприроды - 319 (10%), Госстандарта - 299 (9%), Минфина - 190 (6%), МНС - 149 (4%). Органами Комитета госконтроля запланировано 67 проверок (2%).

В региональном разрезе разбивка такова: в планы выборочных проверок на второе полугодие в Минске включено 369 проверок, в Брестской области - 457, в Витебской - 402, в Гомельской - 497, в Гродненской - 444, в Минской - 580, в Могилевской области - 471.

Планы размещены 15 июня на сайте Комитета государственного контроля.-0-