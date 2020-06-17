17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 280 нарушителей поймали с начала года фотоловушки в белорусских лесах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

По состоянию на 17 июня, с помощью средств фото- и видеофиксации выявлено уже более 280 случаев нарушений лесного и природоохранного законодательства. Наиболее результативной работа фотоловушек оказалась в Гродненской области (79 случаев). Среди наиболее частых нарушений - несоблюдение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках, правил заготовки, сбора или закупки грибов, других дикорастущих растений, загрязнение леса.

В Минлесхозе сообщили, что за нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках по ст.15.29 КоАП привлечено 115 нарушителей, за разведение костров в запрещенных местах - 5.

Использовать фотоловушки лесхозы активно начали с 2015 года. С каждым годом количество средств фото- и видеофиксации увеличивается. Сегодня на вооружении лесхозов находятся 837 камер. Наибольшее количество средств фотофиксации установлены в лесхозах Гомельского ГПЛХО - 216.

"Ежегодно количество нарушителей, обнаруженных с помощью фотоловушек, растет. Так, только в прошлом году было выявлено 586 незаконопослушных граждан. При этом основная масса привлекается за нарушение требований пожарной безопасности в лесах, а именно за несоблюдение запрета на их посещение, и за загрязнение лесного фонда", - отметили в министерстве.-0-