Более 29 млн деревьев посадили белорусы во время Недели леса

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы во время республиканской добровольной акции "Неделя леса" посадили более 29 млн деревьев на площади 6 722 га, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Основными лесообразующими породами традиционно стали сосна, ель и береза. В акции приняли участие более 52 тыс. человек. Добровольцы трудились на 2613 объектах.

Помимо посадки леса волонтеры занимались уборкой мусора и захламленности (всего было убрано 2 905 куб.м), трудились в местах массового отдыха (к летнему сезону было подготовлено 207 объектов). Во время акции в стране появилось 100 аллей памяти. Лесные культуры были посажены в честь выдающихся людей Беларуси, внесших значительный вклад в освобождение нашей страны, а также в развитие лесного хозяйства.

Республиканская добровольная акция "Неделя леса" прошла в Беларуси с 13 по 20 апреля. В этом году акция состоялась в 12-й раз. Мероприятие было приурочено к Году малой родины и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Главная цель - привлечение внимания общественности к необходимости бережного отношения к лесному фонду.

В этом году акцент был сделан прежде всего на работе с молодежью. Во время Недели леса был проведен конкурс среди учреждений общего среднего образования. До конца этой недели государственные производственные лесохозяйственные объединения определят в каждой области самый активный класс и школу. Победителей ждут ценные призы: интерактивные доски и экскурсионные поездки по знаковым местам малой родины.-0-