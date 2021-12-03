Более 2,92 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 3 млн 683 тыс. белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 2 млн 929 тыс. прошли полный курс вакцинации, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В Брестской области полный курс вакцинации прошли более 376,1 тыс. человек, Витебской - свыше 308,8 тыс., Гомельской - более 511,2 тыс., Гродненской - свыше 345,2 тыс., Минске - более 563,9 тыс., Минской - свыше 371 тыс. и Могилевской - более 367,7 тыс.

Завершили курс вакцинации более 92,8 тыс. сотрудников организаций и ведомств.-0-