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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 3 млн 650 тыс. белорусов прошли полный курс вакцинации, сообщили БЕЛТА в Министерстве здравоохранения.
"Более 4 млн 776 тыс. белорусов получили одну дозу вакцины против COVID-19, из них более 3 млн 650 тыс. человек прошли полный курс вакцинации", - говорится в сообщении.
Одну дозу вакцины также получили уже более 430 подростков 12-17 лет.
Таким образом, одной дозой вакцины охвачен 51,1% населения Республики Беларусь, а полным курсом - 39%.-0-