Более 3 т продуктов доставили беженцам на белорусско-польской границе

16 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Очередную партию гуманитарной помощи в более чем 3 т доставили беженцам на белорусско-польской границе, передает корреспондент БЕЛТА.
Беженцы, покинувшие лагерь у линии польской границы накануне, провели холодную ночь у въезда в польский пункт пропуска "Кузница Белостокская". Многие из них жаловались не только на ледяной холод, но и на нехватку продовольствия и воды.
Сегодня утром в стихийный лагерь у польского КПП доставили очередную партию гуманитарной помощи. Волонтеры Красного Креста в первую очередь раздавали продуктовые наборы детям и женщинам. Выдача велась организованно: беженцы выстроились в очереди и не устраивали давки.
В продуктовых наборах самое необходимое, в том числе молоко, хлеб, мясные консервы, кондитерские изделия. В формировании очередной партии груза приняли участие общественные организации и объединения, несли продукты и теплые вещи неравнодушные жители белорусских городов. Продуктов на складах в Гродно достаточно. Поставка помощи беженцам будет продолжена.-0-