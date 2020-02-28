Более 3 тыс. детей и их родителей прошли в 2019 году обучение в "Школах диабета"

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одним из приоритетных направлений в области современной диабетологии стали "Школы диабета", в которых в прошлом году обучались более 3 тыс. детей и их родителей. Об этом сообщила в пресс-центре БЕЛТА главный внештатный детский эндокринолог Министерства здравоохранения Беларуси Анжелика Солнцева.

"Сейчас в областных центрах и на республиканском уровне функционируют 22 детские амбулаторные и стационарные "Школы диабета". Ежегодно в них по унифицированной программе обучаются дети и их родители. В 2019 году обучение прошли более 3 тыс. детей и их родителей", - сказала Анжелика Сонцева.

/Будет дополнено/.

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