9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 3 тыс. медработников с начала года оздоровились благодаря поддержке профсоюза, сообщил председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения (БПРЗ) Вячеслав Шило на пленуме Республиканского комитета отраслевого профсоюза, передает корреспондент БЕЛТА.

"Поддержка профсоюза в 2021 году позволила получить оздоровление почти 2% работников отрасли, а это более 3 тыс. человек", - сказал Вячеслав Шило.

Председатель БПРЗ назвал важнейшей задачей обеспечить работников, перенесших заболевание COVID-19, качественной реабилитацией и оздоровлением в санаторно-курортных учреждениях, в том числе санаториях "Белпрофсоюзкурорта".

Кроме того, работникам отрасли требуется психоэмоциональная разгрузка, считает Вячеслав Шило. "Это и корпоративные спортивные, и культурно-массовые мероприятия, и туристические поездки. Подобные мероприятия, хоть и не являются основополагающими в деятельности профсоюза, тем не менее содействуют сплочению трудовых коллективов, способствуют формированию традиций и особого духа солидарности, единения каждой организации", - отметил он.

Такая помощь актуальна в условиях высокой напряженности труда, считает Вячеслав Шило. Тем более что потребность обеспечить необходимый объем медицинской помощи вынудила Министерство здравоохранения пойти на непопулярную меру и разрешить увеличение количества часов работы сверх установленной продолжительности рабочего времени, что определено постановлением Минздрава №13 от 22 октября 2021 года. "По нашему требованию в постановление внесены обязательные условия привлечения к такой работе - исключительные случаи, когда по-другому нельзя обеспечить работу, согласие работника и согласование профсоюза", - отметил Вячеслав Шило. Он добавил, что председатели профсоюзных комитетов на местах должны очень серьезно и взвешенно подходить к согласованию такой работы, изучать их объективную необходимость.-0-