Более 3 тыс. паломников собрались на католические торжества в Браславе

17 августа, Браслав /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Более 3 тыс. паломников собрались сегодня в Браславе на торжества, посвященные 10-летию коронации иконы Божьей Матери "Владычица Озер" и 20-летию основания Витебской диоцезии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Браславском райисполкоме.

Мероприятие привлекло паломников из разных уголков Беларуси и других стран. Накануне для верующих прошли служба, вечерний концерт органной музыки, молитва и процессия со свечами. Сегодня, 17 августа, рядом с браславским костелом состоялась главная торжественная литургия, которую возглавил Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич.

В беседе с корреспондентом БЕЛТА он отметил значимость сегодняшних мероприятий для всех католиков Беларуси. "Сегодня самое главное торжество браславской святыни - юбилей коронации папскими коронами чудотворной иконы Божьей Матери "Владычица Озер", которую теперь мы называем покровительницей озер. Каждый такой праздник - время посмотреть на свои дела, проанализировать ошибки и строить планы на будущее", - сказал епископ.

Участие в торжествах принял председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев. "Для области очень важно наличие собственной католической диоцезии, а также полное взаимопонимание, существующее в сотрудничестве представителей светской и духовной власти региона", - подчеркнул он.

Икона Божьей Матери "Владычица Озер" считается чудотворной. До XIX века она хранилась в униатском монастыре на острове озера Неспиш. В 1832 году в нем произошел сильный пожар, который уничтожил все сооружения, уцелела только икона. Ее нашли на соседнем острове Святом этого же озера. Икона Божьей Матери "Владычица Озер" относится к числу наиболее почитаемых католических икон Беларуси. Сейчас она находится в костеле в Браславе. С 2000 года храм стал санктуарием - местом паломничества верующих.-0-