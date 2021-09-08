Более 30 мебельщиков Беларуси приобрели недостоверные декларации о соответствии ТР ЕАЭС

8 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Недобросовестные организации делали для белорусских изготовителей мебели и регистрировали в реестрах недостоверные декларации о соответствии продукции техническим регламентам ЕАЭС, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельской областной инспекции Госстандарта.

В Госстандарте отметили: в интернете можно найти множество предложений зарегистрировать за один день декларации о соответствии Евразийского экономического союза. "И зачастую, чтобы упростить себе задачу и не вникать в особенности прохождения обязательных процедур соответствия, производители продукции прибегают к услугам организаций, обещающих зарегистрировать декларации о соответствии быстро и без особых усилий. Однако полнота информации в таких декларациях, их достоверность вызывают много вопросов", - подчеркнули специалисты.

Так, услугами подобных организаций воспользовались более 30 белорусских изготовителей мебельной продукции, четыре из них - из Гомельской области.

Представители недобросовестных организаций за умеренную с их точки зрения плату предлагали зарегистрировать декларации о соответствии Евразийского экономического союза без проведения испытаний. Расчет простой. "Организации анализировали реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии ЕАЭС. Выбирались изготовители мебели, у которых заканчивался срок действия декларации о соответствии. Их убеждали, что для получения декларации не нужны новые испытания, мол, можно использовать бессрочно даже полученные 5-7 лет назад. И на этом можно сэкономить. Никто не обращал внимания на то, что за это время могли быть введены новые стандарты на мебельную продукцию, мог измениться ассортимент выпускаемой продукции", - рассказали в областной инспекции.

Такая перспектива оказалась заманчивой, особенно в пандемию. И производители велись на предложенные уловки.

"Задача организаций заключалась только в том, чтобы взять имеющиеся протоколы испытаний из предыдущих деклараций и зарегистрировать новые в электронной системе, минуя эксперта-аудитора, производственный контроль, проведение испытаний. За такую услугу взималась плата, несоизмеримая с оказанной работой", - подчеркнули специалисты.

В региональной инспекции напомнили, что по белорусскому законодательству заявитель несет ответственность за формирование и анализ доказательственных материалов и принятие декларации о соответствии. "Как показала практика, организации, зазывающие красивыми слоганами быстро и без особых хлопот зарегистрировать документы об оценке соответствия, заключают договоры таким образом, что ни за что не несут ответственности", - обратили внимание специалисты.

Кодексом об административных правонарушениях предусмотрено: если декларация содержит неполные либо недостоверные сведения или в ней нет необходимых доказательственных материалов либо же они заведомо недостоверные, то за это грозит штраф. Для ИП и юрлиц - до 100% от стоимости выпущенной в обращение продукции, а если стоимость установить невозможно - до 300 базовых величин для ИП и до 500 БВ для юрлиц.

Сейчас неправомерно включенные в реестр недостоверные декларации выявляются, идут процедуры по отмене их действия.

Инспекции Госстандарта постоянно нацелены на то, чтобы предотвратить выпуск в обращение продукции, которая не прошла процедуру подтверждения соответствия. Виновных привлекают к административной ответственности.

"Стоит задуматься об экономической эффективности регистрации деклараций о соответствии за один день и о том, следует ли обращаться за услугами в организации с яркими и заманчивыми слоганами или лучше - в компетентный орган по сертификации, который зарекомендовал себя многолетней работой в этой области", - заключили в инспекции.-0-