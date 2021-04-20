Более 30 обращений о состоянии детских садов поступило на горячие линии КГК с 12 по 19 апреля

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 30 обращений о работе детских садов поступило на горячие линии, которые провели во всех областных комитетах государственного контроля и центральном аппарате контрольного ведомства с 12 по 19 апреля, сообщили БЕЛТА в КГК.

Как рассказали в ведомстве, больше всего вопросов о работе детских садов поступило из Брестской и Минской областей. В основном обращения касались состояния покрытий пешеходных дорожек, детских игровых площадок, организации питания, но также звучали вопросы о правомерности сбора средств с родителей воспитанников детских садов на нужды дошкольного учреждения.

Всю информацию, которая поступила на горячие линии, сотрудники ведомства проанализируют во время мониторинга по вопросу содержания объектов дошкольного образования, который проводится комитетом с апреля текущего года.

Как отметили в КГК, организация горячих линий стала действенным инструментом для выявления и решения проблем. Следует отметить, что в 2019-2020 годах при проведении мониторинга школ по вопросам безопасности пребывания учащихся также были организованы горячие линии. После изучения ситуации на местах более 90% поступивших вопросов было решено оперативно, остальные остались на контроле.-0-