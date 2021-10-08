Более 30 работников системы Минюста стали безвозмездными донорами

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 30 работников системы Министерства юстиции стали безвозмездными донорами, сообщил журналистам министр юстиции Олег Слижевский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Работники системы Министерства юстиции - социально активные люди. Эта инициатива исходила не от руководства Министерства юстиции, а от самих работников. Мы, посоветовавшись в коллективе, приняли решение организовать акцию "День донора". И сегодня более 30 сотрудников Министерства юстиции и организаций этой системы в добровольном порядке безвозмездно сдали кровь, которая может понадобиться для сохранения здоровья и жизни", - сказал Олег Слижевский. Он лично открыл акцию, став первым безвозмездным донором. "Полагаю, что я не должен стоять в стороне от подобных акций и инициатив. Делаю это впервые", - сказал министр.

Министерство юстиции при поддержке Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий сегодня провело корпоративную благотворительную акцию "День донора". Юристы ведомства, а также работники системы Минюста стали безвозмездными донорами крови. Такая акция проводится в Министерстве юстиции впервые.

Донорская кровь нужна повсеместно. Она жизненно необходима как для лечения, так и для экстренной медицинской помощи. Она используется для продления и улучшения жизни пациентов, страдающих смертельно опасными заболеваниями, а также для проведения сложных медицинских и хирургических процедур. Кроме того, кровь применяется для лечения раненых в чрезвычайных ситуациях и помогает спасать жизни матерей и новорожденных.-0-