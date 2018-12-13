Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
13 декабря 2018, Чт
-1°C
Сплошная облачность EUR 2.4136
USD 2.1204
RUB 3.2021
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: если не будет препятствий, российского рынка Беларуси хватит навсегда
Президент
Медленное решение важных для Беларуси проблемных вопросов ведет к дисбалансу в торговле с РФ - Румас
Экономика
В Беларуси расширили перечень тех, кого не будут включать в базу данных не занятых в экономике
Экономика
"От жены был шквал поцелуев!" Квартиру от "Евроопт" выиграл многодетный военнослужащий из Мачулищей
Общество
"Дана Молл": новогодний "Театр чудес" продолжается! Новое представление - 15 декабря!
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Соломенный замок сгорел в Ивьевском районе
17:15 Происшествия
БМЗ более чем на 70% увеличил продажи в дальнее зарубежье для отрасли автомобилестроения
17:09 Экономика
Новогоднее шествие соберет 24 декабря в Минске более тысячи сказочных персонажей
16:53 Регионы
Медленное решение важных для Беларуси проблемных вопросов ведет к дисбалансу в торговле с РФ - Румас
16:50 Экономика
Нападающий "Динамо-Минск" Денис Казионов повторно выставлен на драфт отказов
16:50 Спорт
Минлесхоз предлагает упростить получение медсправок для охотников
16:50 Общество
Олимпийская сборная Беларуси на Играх-2020 в Токио выступит под новым брендом
16:48 Спорт
Более 30 тыс. белорусских школьников обследовали офтальмологи по социальному проекту "Я вижу!"
16:47 Общество
ФОТОФАКТ: Жительница Витебского района собрала более 1 тыс. новогодних игрушек и открыток
16:47 Регионы
Руководители органов военного сотрудничества стран ШОС определили план на 2019 год
16:45 Общество
Житель Минского района хранил в сейфе полкилограмма психотропов
16:42 Происшествия
Гулянья в новогоднюю ночь в Минске развернутся на 25 площадках
16:39 Регионы
В МИД увековечили память о дипломате Павле Астапенко
16:38 Общество
Пользователи Сети озадачены иллюзией со столбом
16:29 Калейдоскоп
Первое сетевое издание зарегистрировано в Беларуси
16:25 Общество
Сербия и Беларусь создали необходимые условия для эффективного туристического обмена - Ковачевич
16:19 Общество
ГАИ Минской области 14-16 декабря проведет массированную отработку трассы Р23
16:11 Регионы
У каждого района есть резервы для повышения эффективности экономики - Шерстнев
15:55 Регионы
"Минскреклама": для главной елки страны понадобилось бы 1,5 тыс. живых деревьев
15:45 Регионы
Обвиняемый в убийстве двухлетней девочки в Слуцке получил 25 лет колонии усиленного режима
15:44 Происшествия
Все новости
Темы
Новый год Новый год
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Благотворительная акция "Наши дети" Благотворительная акция "Наши дети"
Опасности тонкого льда Опасности тонкого льда
Поставки белорусского продовольствия в Россию Поставки белорусского продовольствия в Россию
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Более 30 тыс. белорусских школьников обследовали офтальмологи по социальному проекту "Я вижу!"

Общество 13.12.2018 | 16:47
Кадр из видео
Кадр из видео

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социальный ролик о проблеме сохранения зрения у детей появится в эфире крупнейших республиканских и некоторых областных телевизионных каналов. Видеоролик создан в рамках масштабного благотворительного проекта "Я вижу!", который реализует компания velcom совместно с Белорусским детским фондом при поддержке Министерства здравоохранения, сообщили БЕЛТА в компании.

"Забавное видео с участием маленьких белорусов приглашает зрителей в необычный мир детских фантазий. Зеленая шерсть на ветках елочки, ушастые слоны и самолеты, похожие на синичек, - чего только не увидит ребенок в обычной таблице для проверки зрения. Заботиться о том, чтобы дети могли различить в этой таблице как можно больше строчек и увидеть как можно больше интересного в окружающем мире, и призывает родителей проект "Я вижу!", - отметили в компании.

Благотворительный проект "Я вижу!" реализуется с 2016 года и направлен на профилактику заболеваний органов зрения у детей. Мобильные бригады офтальмологов - участников проекта выезжают в школы по всей республике и обследуют зрение школьников.

За все время проект успел помочь более чем 30 тыс. детей практически по всей Беларуси. В 2018 году такие мобильные бригады работают в Брестской области. К концу ноября врачи осмотрели почти 10,8 тыс. школьников в Березовском, Ганцевичском, Малоритском, Жабинковском, Каменецком, Кобринском и Пружанском районах. Нарушения зрения выявлены у 38,4% обследованных детей, причем у 64% из них диагноз установлен впервые. По результатам обследования 1,3 тыс. детей получили рецепты на очковую коррекцию, 77 - направления на дополнительные обследования, 27 - на лечение в условиях стационара.

Проект "Я вижу!" включает также размещение наружной социальной рекламы. В этом году в центре внимания правильное питание: десятки билбордов и ситилайтов с изображением полезных для зрения продуктов и их правильных сочетаний размещены на улицах и остановках общественного транспорта в Минске и населенных пунктах Брестской области.

"За три года "Я вижу!" стал масштабным социальным проектом, приносящим действенную помощь детям и обществу в целом. Данные, полученные врачами за это время, констатируют, что проблема снижения детского зрения требует постоянного внимания и комплексного подхода к ее решению. Поэтому один из аспектов проекта - профилактика заболеваний органов зрения, - рассказала заместитель директора Белорусского детского фонда Ирина Чернякова. - Проект объединил усилия общественной организации, бизнеса и государства для оказания помощи детям. И эффект от этой помощи огромный".

На реализацию проекта направляются средства фонда, который ежегодно формируется по итогам благотворительной инициативы компании velcom "Делать добро так просто". Чтобы стать участником благотворительного марафона в этом году, достаточно в период с 11 по 31 декабря подключиться на любой из тарифных планов линейки "Комфорт". Каждое такое подключение принесет в копилку проекта "Я вижу!" Br10.

"Мы стремимся к тому, чтобы эта инициатива развивалась, а дети продолжали получать своевременную офтальмологическую помощь. И рассчитываем на то, что наши абоненты и все участники благотворительной акции "Делать добро так просто" поддержат традицию и помогут нам собрать как можно большую сумму для продолжения проекта", - отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций компании Николай Бределев.

В 2019 году мобильные бригады врачей-офтальмологов отправятся в сельские школы Витебской области.

Информационный партнер проекта - Белорусское телеграфное агентство.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
акция, болезни, видео, дети
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4136 BYN 2.411 BYN 2.416 BYN
USD
2.1204 BYN 2.12 BYN 2.124 BYN
RUB
3.2021 BYN 3.19 BYN 3.2 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко: если не будет препятствий, российского рынка Беларуси хватит навсегда
Все видео

Фотоновости

В Беларуси стартовала благотворительная акция "Наши сердца - детям"
Все фото

Инфографика

Торговля в Минске в праздничные дни Магазинам Минска с 15 декабря по 15 января рекомендовано работать без закрытия на ремонт и санитарный день.
Вся инфографика
Президент
Во время встречи Лукашенко о ЕС: с соседями надо строить отношения и жить нормально
Лукашенко: если не будет препятствий, российского рынка Беларуси хватит навсегда
Беларусь предлагает Карелии поставки техники, продуктов питания и сотрудничество в АПК
Политика
Фото из архива Беларусь и ЕС решили сложные вопросы в переговорах по упрощению визового режима
НАТО и Беларусь ведут диалог и обмениваются видением проблем безопасности
Дипломаты Беларуси и Швейцарии обсудят в Минске развитие сотрудничества
Экономика
Во время заседания Медленное решение важных для Беларуси проблемных вопросов ведет к дисбалансу в торговле с РФ - Румас
БМЗ более чем на 70% увеличил продажи в дальнее зарубежье для отрасли автомобилестроения
Объем производства мебели в Беларуси за 5 лет вырос более чем на 60%
Происшествия
Фото из архива Уголовное дело экс-замминистра здравоохранения Лосицкого будет рассматривать Мингорсуд
Соломенный замок сгорел в Ивьевском районе
Житель Минского района хранил в сейфе полкилограмма психотропов
Регионы
Николай Шерстнев. Фото из архива У каждого района есть резервы для повышения эффективности экономики - Шерстнев
Новогоднее шествие соберет 24 декабря в Минске более тысячи сказочных персонажей
ФОТОФАКТ: Жительница Витебского района собрала более 1 тыс. новогодних игрушек и открыток
Спорт
Борисовские футболисты проводят тренировку на стадионе в Салониках Сегодня БАТЭ проведет решающий матч на групповом этапе Лиги Европы против ПАОКа
Нападающий "Динамо-Минск" Денис Казионов повторно выставлен на драфт отказов
Олимпийская сборная Беларуси на Играх-2020 в Токио выступит под новым брендом
Технологии
МЧС Беларуси открыло на сайте новый раздел - "Лайфхаки"
Австралия создает национальное космическое агентство
Instagram запустил функцию отправки голосовых сообщений
Культура
Театральная постановка "Приключения бременских музыкантов" Новогоднюю версию "Бременских музыкантов" подготовили в Гомельском облдрамтеатре
Победители Национальной кинопремии Беларуси получат денежные призы в 50 и 100 базовых величин
Дни культуры Венгрии планируется организовать в Минске в 2019 году
В мире
Фото Reuters Число погибших при крушении поезда в Анкаре возросло до 9 человек
Стрелок из Страсбурга хотел отомстить за собратьев из Сирии
Полиция опубликовала фото страсбургского стрелка
Калейдоскоп
Фото из социальных сетей Пользователи Сети озадачены иллюзией со столбом
Ди Каприо вернул "Оскар"
Платье принцессы Дианы и любимая кукла Елизаветы II проданы на аукционе
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Валентин Шатравко 17 декабря, 12:00 Об организации елочных базаров и наведении порядка в лесном фонде Пресс-конференция Наталья Жаркина,
Игорь Чульба,
Ирина Усова,
Николай Власюк 11 декабря Проект "Зеленые города": опыт реализации пилотных инициатив и перспективы развития зеленого градостроительства в Беларуси Пресс-конференция Владимир Гракун,
Елизавета Козленко,
Андрей Кузьмич 5 декабря О развитии производства органической продукции в Беларуси Пресс-конференция Александр Барауля,
Юлия Комлева,
Александр Веденин,
Денис Крупец 21 ноября Подготовка к проведению в Минске чемпионата Европы по фигурному катанию на коньках - 2019 Пресс-конференция Борис Васильев,
Светлана Демешко 14 ноября "Карта гостя" как эффективный инструмент развития внутреннего и въездного туризма. Новые возможности и форматы
Газета 7 дней
Дорожные курсанты
Легендарный «полтинник»
Анатолий Лемешенок: Учиться профессионализму – у БЕЛТА
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Александр ШУМИЛИН. Приоритет – инновационное развитие
Вадзім ЛАКІЗА, Вячаслаў ДАНІЛОВІЧ. Асэнсаванне мінулага – падмурак для будучага
Виктор ЛОВГАЧ. «Передает Гомель»
На сайт
Персоналии
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года - 2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия