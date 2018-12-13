Более 30 тыс. белорусских школьников обследовали офтальмологи по социальному проекту "Я вижу!"

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социальный ролик о проблеме сохранения зрения у детей появится в эфире крупнейших республиканских и некоторых областных телевизионных каналов. Видеоролик создан в рамках масштабного благотворительного проекта "Я вижу!", который реализует компания velcom совместно с Белорусским детским фондом при поддержке Министерства здравоохранения, сообщили БЕЛТА в компании.

"Забавное видео с участием маленьких белорусов приглашает зрителей в необычный мир детских фантазий. Зеленая шерсть на ветках елочки, ушастые слоны и самолеты, похожие на синичек, - чего только не увидит ребенок в обычной таблице для проверки зрения. Заботиться о том, чтобы дети могли различить в этой таблице как можно больше строчек и увидеть как можно больше интересного в окружающем мире, и призывает родителей проект "Я вижу!", - отметили в компании.

Благотворительный проект "Я вижу!" реализуется с 2016 года и направлен на профилактику заболеваний органов зрения у детей. Мобильные бригады офтальмологов - участников проекта выезжают в школы по всей республике и обследуют зрение школьников.

За все время проект успел помочь более чем 30 тыс. детей практически по всей Беларуси. В 2018 году такие мобильные бригады работают в Брестской области. К концу ноября врачи осмотрели почти 10,8 тыс. школьников в Березовском, Ганцевичском, Малоритском, Жабинковском, Каменецком, Кобринском и Пружанском районах. Нарушения зрения выявлены у 38,4% обследованных детей, причем у 64% из них диагноз установлен впервые. По результатам обследования 1,3 тыс. детей получили рецепты на очковую коррекцию, 77 - направления на дополнительные обследования, 27 - на лечение в условиях стационара.

Проект "Я вижу!" включает также размещение наружной социальной рекламы. В этом году в центре внимания правильное питание: десятки билбордов и ситилайтов с изображением полезных для зрения продуктов и их правильных сочетаний размещены на улицах и остановках общественного транспорта в Минске и населенных пунктах Брестской области.

"За три года "Я вижу!" стал масштабным социальным проектом, приносящим действенную помощь детям и обществу в целом. Данные, полученные врачами за это время, констатируют, что проблема снижения детского зрения требует постоянного внимания и комплексного подхода к ее решению. Поэтому один из аспектов проекта - профилактика заболеваний органов зрения, - рассказала заместитель директора Белорусского детского фонда Ирина Чернякова. - Проект объединил усилия общественной организации, бизнеса и государства для оказания помощи детям. И эффект от этой помощи огромный".

На реализацию проекта направляются средства фонда, который ежегодно формируется по итогам благотворительной инициативы компании velcom "Делать добро так просто". Чтобы стать участником благотворительного марафона в этом году, достаточно в период с 11 по 31 декабря подключиться на любой из тарифных планов линейки "Комфорт". Каждое такое подключение принесет в копилку проекта "Я вижу!" Br10.

"Мы стремимся к тому, чтобы эта инициатива развивалась, а дети продолжали получать своевременную офтальмологическую помощь. И рассчитываем на то, что наши абоненты и все участники благотворительной акции "Делать добро так просто" поддержат традицию и помогут нам собрать как можно большую сумму для продолжения проекта", - отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций компании Николай Бределев.

В 2019 году мобильные бригады врачей-офтальмологов отправятся в сельские школы Витебской области.

Информационный партнер проекта - Белорусское телеграфное агентство.-0-