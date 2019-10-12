Более 30 тыс. деревьев и кустарников высадят работники Минприроды в дни акции "Обустроим малую родину"

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 3 тыс. работников Минприроды внесут свой вклад в озеленение страны во время глобальной кампании "Обустроим малую родину". Об этом сообщил сегодня журналистам министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык во время акции по озеленению территории мемориального комплекса "Тростенец", передает корреспондент БЕЛТА.

"Своим коллективом с 12 октября по 2 ноября мы планируем посадить около 30 тыс. молодых деревьев и более 1,3 тыс. кустарников", - сказал министр. Он призвал белорусов не остаться в стороне от этой экологической кампании и посадить в своем дворе хотя бы по одному дереву или кусту.

Кампания Минприроды проходит уже второй год, она включена в Республиканскую программу мероприятий по проведению в Беларуси 2018-2020 годов под знаком Года малой родины. Ее цель - вклад каждого в благоустройство района, жилого двора, ближайшего парка или сквера.

"Сегодня проблемы экологии стоят в ряду самых важных, определяя уровень благополучия всей мировой цивилизации, - отметил министр. - Сохранить окружающую среду и природные ресурсы для будущих поколений - наша общая приоритетная задача".

Что касается места проведения сегодняшней акции, то оно выбрано не случайно. Акция станет данью памяти более чем 200 тыс. человек, уничтоженных фашистами в 1941-1944 годах в Тростенецком лагере смерти. В ознаменование 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков сегодня здесь высадили 75 елей.-0-