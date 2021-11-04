Более 30 звонков поступило на горячую линию КГК по качеству услуг теплоснабжения

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Комитете государственного контроля сегодня состоялась горячая телефонная линия по качеству услуг теплоснабжения, передает корреспондент БЕЛТА.

Возможностью обратиться в контрольное ведомство в течение трех часов воспользовались 35 жителей Минска, Минской, Брестской, Могилевской областей. В основном граждане рассказывали о различных проблемах с отоплением, но также просили рассмотреть вопросы проведения капитального ремонта в многоэтажном доме, разбитых дорог и грязных площадок в столичных дворах.

Разъяснения обратившимся на горячую линию давал начальник управления контроля за работой отраслей хозяйства главного управления контроля по Минску КГК Виктор Яковлев, а также заместители руководителей столичных жилищно-коммунальных организаций.

Первым на горячую линию дозвонился семидесятилетний житель столицы, который проживает по улице Романовская Слобода, 18. По его словам, батареи в его квартире не дают нужного тепла, как и у соседей. Пенсионер обращался в ЖЭС, неоднократно проводились различные работы, но ситуация не изменилась. "В комнатах холодно, а ведь еще не наступили морозы. Мы с женой пожилые люди, хочется, чтобы в квартире было тепло. Тем более проблема касается не только нас, но и других жильцов дома", - подчеркнул пенсионер.

Такая же проблема волнует минчанку, которая проживает в панельном доме по улице Якубова, 30. Она рассказала, что в квартире на кухне уже несколько лет не греют встроенные батареи. В связи с этим на стене появилась плесень. Проблему ЖЭС не решает, поэтому она обращается в Комитет госконтроля с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.

Жить в холодных комнатах приходится и жителям квартиры на четвертом этаже по проспекту Независимости, 38. В отопительный сезон температура воздуха в помещениях не поднимается выше 16 градусов второй год, с аналогичной проблемой столкнулись и соседи. "Приходится постоянно тепло одеваться. Полагаю, проблема заключается в регулировке тепла. Попытки выяснить, в чем конкретно причина, не увенчались успехом. Хочется наконец решить наболевший вопрос", - подчеркнула женщина.

Тепла нет в квартирах жителей дома №3 по улице Космонавтов. В течение последнего месяца отопление здесь отключали четыре раза. Как выяснилось во время горячей линии, выполняются плановые работы по перекладке сетей. Они будут завершены в конце ноября.

На горячую линию также обратилась жительница поселка Радошковичи (Молодечненский район). В ее квартире в многоэтажном доме по улице Советской появилась плесень. По мнению женщины, дом давно нужно было утеплить и заштукатурить. Заявительница уже обращалась на прямую телефонную линию в ГО "Жилищно-коммунальное хозяйство Минской области", однако по прошествии месяца никто с ней не связался.

По словам Виктора Яковлева, как показывает практика, после поручения контрольного ведомства облисполкомы и райисполкомы стараются оперативно отреагировать на проблемы граждан.

О необоснованной переплате за оказание сантехнических услуг рассказала пенсионерка из Минска. Недавно она приобрела новые смесители для кухни и ванны. В контакт-центре ЖКХ проинформировали, что стоимость услуги по установке сантехнического прибора на кухне обойдется в Br15,67, однако после проведения работ ей выставили сумму Br46,67. "Цена значительно выше той, что мне называли. Я получаю небольшую пенсию, стараюсь планировать бюджет. Причем никто не пояснил, чем обоснован такой рост цены за услугу", - отметила женщина.

Другая жительница Минска рассказала, что живет в многоквартирном доме 1968 года постройки по Партизанскому проспекту, 32/2. В соседних домах капитальный ремонт проведен, а многоэтажке, в которой она живет, - нет. И никто не дает четкого ответа на вопрос, когда он будет выполнен. Женщина обратилась на горячую линию КГК, чтобы выяснить, почему дом до сих пор не привели в порядок и когда ожидать капитального ремонта.

По итогам горячей линии Виктор Яковлев заверил, что все вопросы будут проанализированы, направлены по компетенции в органы власти и ответственные ведомства. Решение озвученных проблем будет находиться на контроле в КГК.-0-