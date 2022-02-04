Более 300 молодых сотрудников ежегодно приходят в НАН для научной подготовки

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Академия наук принимает в год 320-350 молодых сотрудников. Об этом журналистам рассказал председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков, сообщает БЕЛТА.

"На базе нашей академии действует специальный университет подготовки кадров. К нам поступают заявки от белорусских учебных заведений, которые рекомендуют нам кандидатов из числа своих выпускников. В академии для них определяется научное направление. Кроме того, эти выпускники участвуют в разработках опытных сотрудников, у которых они могут учиться и перенимать опыт. Таким образом на базе Национальной академии наук готовятся научные кадры", - пояснил Владимир Гусаков.

Владимир Гусаков

Он добавил, что новые сотрудники закрепляются в академии и успешно развиваются в своих научных направлениях.

"В год мы принимаем от 320 до 350 новых сотрудников, поэтому не испытываем недостатка в свежих кадрах. Они не уходят из Академии наук, а закрепляются и с удовольствием работают в ней. Это творческие люди, которые любят науку и настроены всерьез ей заниматься. Конечно, поначалу не у всех все получается. Сложность зависит от научного направления. Но в целом это талантливые молодые люди. Мы их стараемся поддерживать. В Национальной академии наук есть целый ряд премий и грантов для молодых ученых, а также президентские стипендии", - поделился подробностями председатель Президиума.

Владимир Гусаков отметил, что ему приятно работать с такими талантливыми и творческими научными сотрудниками.

"Мне нравится работать с людьми науки, у которых много интересных идей. Я их стараюсь поддерживать во всех начинаниях. Мы определили для себя цель - не оставлять ни одну идею или научную мысль без внимания, а рассмотреть ее и, по возможности, поддержать. Академия наук - это то место, где необходимо поддерживать все начинания и инициативы", - поделился Владимир Гусаков.-0-