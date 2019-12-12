Более 300 проектов реализовано в Беларуси благодаря конкурсу Social Weekend

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 300 социальных проектов реализовано в Беларуси за более чем шесть лет существования конкурса Social Weekend. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор фонда "Добра" Александр Скрабовский сегодня перед началом финала 14-го сезона.

"За все время существования конкурса к нам поступило более 3 тыс. заявок. Обучение прошли свыше 350 инициаторов проектов, более 300 идей реализовано", - сказал Александр Скрабовский.

Каждый сезон на конкурс приходят новые участники. Они представляют проекты по 7 категориям: наука и образование, медицина и ЗОЖ, культура и искусство, возможности для сообществ, дети и родители, экология и зоозащита, инфраструктура городов и деревень.

По словам директора фонда, в этом году на конкурс больше всего заявлено проектов на тему образования и науки - почти 23%. Еще одна особенность сезона - одинаково высокий уровень подготовки конкурсантов. "В этом сезоне мало кто занимался проектам раньше, но в целом все ребята очень продвинутые. Раньше было такое, что мы подтягивали более слабых до уровня сильных", - уточнил он.

Традиционно приняли участие инициативы со всех регионов страны. Самыми активными были минчане - их заявки составили 46% от общего числа. Среди регионов больше всего инициатив представлено от Гродненской области - 11%.

До финала из 321 проекта дошли только 18. Проекты из Минска составляют меньше половины от общего числа. На этапе полуфинала "выпала" Могилевская область. "Мы не ставим своей целью простимулировать регионы - мы выбираем лучших. Поэтому иногда в финале от одной из областей может не быть участника. Сейчас это Могилевская область, в прошлом сезоне была Брестская. Это нормально", - пояснил Александр Скрабовский.

Прием заявок на 14-й сезон крупнейшего конкурса социальных проектов в Беларуси Social Weekend завершился 30 сентября. Призовой фонд в этот раз составил более Br90 тыс. В жюри приглашены меценаты, представители белорусских компаний и организаций, государственных органов и структур. Организатором конкурса выступает местный социальный фонд "Добра".-0-