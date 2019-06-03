Более 300 российских военных примут участие в параде 3 июля в Минске

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 300 российских военнослужащих 3 июля примут участие в параде, посвященном Дню независимости Беларуси, сообщает ТАСС со ссылкой на Западный военный округ (ЗВО).

Торжественным маршем по площади белорусской столицы пройдут военнослужащие Кантемировской дивизии гвардейской танковой армии ЗВО. В механизированной колонне будет принимать участие российская техника, в том числе бронетранспортеры БТР-82А, комплексы оперативно-тактических ракет "Искандер", автомобили повышенной проходимости семейства УАЗ.

Также над Минском пролетят многоцелевые вертолеты Ми-8, разведывательно-ударные Ка-52, истребители Су-30 и Су-37.

Военнослужащие уже приступили к тренировкам в пунктах постоянной дислокации.-0-