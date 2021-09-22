Более 300 специалистов примут участие в международной конференции к 30-летию СНГ

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 300 специалистов примут участие в международной научно-практической конференции "30 лет Содружеству Независимых Государств: итоги, перспективы", которая пройдет в Минске 27-29 сентября. Об этом сообщил сегодня журналистам директор организационного департамента Исполнительного комитета СНГ Игорь Граховский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Предполагается, что участниками конференции станут около 320 человек. Это представители официальных делегаций, органов отраслевого сотрудничества, базовых организаций. Кроме того, мы пригласили на конференцию предыдущих председателей Исполнительного комитета СНГ за весь период его функционирования. Некоторые из них уже подтвердили свое участие, ждем подтверждения в полном объеме. Сейчас проводится большая работа по подготовке предстоящего мероприятия. Это очень знаковое мероприятие как в целом для Содружества, так и для Беларуси, которая сейчас председательствует в СНГ", - рассказал директор департамента.

Говоря о мероприятии, которое пройдет в рамках конференции 29 сентября на территории Исполкома СНГ, Игорь Граховский сообщил, что ожидается около 80 участников. "Это будут представители Академии наук, научной среды, которые прибыли из государств - участников СНГ, представители рабочих структур, отраслевых органов и базовых организаций. На мероприятии выступят с докладами почти 10 выступающих. На конференции также будет работать редакционная группа, которая подготовит проект итоговой резолюции по всем предложениям и инициативам, которые будут исходить из секций, работавших накануне. После одобрения и согласования проект резолюции будет передан государствам - участникам СНГ, где его рассмотрят с практической точки зрения, то есть как реализовывать инициативы, предложенные на конференции. Скорее всего, документ будет подготовлен на следующий пятилетний этап. Будем надеяться, что в итоге он послужит дальнейшему укреплению механизма сотрудничества наших государств", - подчеркнул директор департамента.

Заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Бекетжан Жумаханов в свою очередь отметил, что Исполнительный комитет СНГ - активный партнер НАН Беларуси в подготовке и проведении этой международной конференции. "За 30 лет со дня образования СНГ обрело черты, позволяющие характеризовать его как уникальный механизм сотрудничества суверенных государств, обеспечивающих синергию, согласованное и совместное развитие в пределах относительно обособленного геополитического пространства. Хотелось бы еще напомнить о том, что в ст.3 устава Содружества Независимых Государств отражен принцип уважения суверенитета государств-членов. Это самый главный принцип, которым руководствуется Исполком СНГ в проведении своей работы, направленной на то, чтобы объединить усилия для решения вопросов в политической, экономической, социальной и гуманитарной областях. Поэтому это очень большой и широкий спектр работы Исполнительного комитета для консолидации совместных усилий стран СНГ", - добавил Бекетжан Жумаханов.-0-