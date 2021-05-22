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22 мая 2021, 11:59

Более 300 студентов и преподавателей приняли участие в молебне по случаю 100-летия БГУ

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 300 студентов и преподавателей приняли участие в молебне по случаю 100-летия БГУ в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе высшего учебного заведения.

Совместная молитва в стенах Белорусского государственного университета состоялась впервые и была приурочена к его 100-летию. Мероприятие объединило более 300 студентов и сотрудников университета, а также артистов форума студенческих хоров "Папараць-кветка" из семи высших учебных заведений Минска, Бреста, Гомеля и Витебска.

В мероприятии также приняли участие митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси и ректор БГУ Андрей Король. Глава высшего учебного заведения выразил уверенность в том, что подобные мероприятия станут доброй традицией университета в будущем. Он также подчеркнул, что важно находить жизненные ориентиры через духовно-нравственные ценности.

Митрополит Вениамин в свою очередь вспомнил основателя университета Владимира Ивановича Пичету. По словам митрополита, благодаря доброму христианскому воспитанию и мировоззрению ученый совершил значимый прорыв в развитии первого и главного белорусского университета и отечественной науки в целом. Митрополит также отметил важность получения образования и профессиональных навыков наряду с сохранением нравственности и духовности.

По завершении молитвы владыка Вениамин вручил БГУ юбилейную грамоту, а также подарил икону преподобной Евфросинии Полоцкой.-0-

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