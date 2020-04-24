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24 апреля 2020, 16:24

Более 30,5 тыс. контактов по COVID-19 выявлено в Беларуси

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24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 30,5 тыс. контактов по COVID-19 выявлено в Беларуси, сообщила журналистам заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

"За весь период наблюдения выявлено и изолировано более 30,5 тыс. контактных лиц. Это фактически потенциальные источники распространения инфекции. Медицинское наблюдение за половиной из них на сегодня уже завершено", - сказала Елена Богдан.

По ее словам, своевременное выявление контактов позволило предупредить сотни новых случаев заражения. Работа санитарно-эпидемиологической службы по их выявлению и изоляции продолжается.

"Мы поставили себе задачу максимального выявления (контактных лиц. - Прим. БЕЛТА) и предупреждения заболевания. Так наша система работала с первого дня, когда появился первый пациент, скорее, даже заблаговременно, когда мы только готовились к этой ситуации", - отметила замминистра.

В целом ситуация в Беларуси продолжает характеризоваться как полностью контролируемая, подчеркнула Елена Богдан. Удается не допустить лавинообразного роста заболеваемости.-0-

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