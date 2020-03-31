Более 31 тыс. тестов на коронавирус проведено в Беларуси

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на сегодня проведено более 31 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.
"Продолжаются мероприятия по контролю за складывающейся эпидемиологической обстановкой и в случае необходимости проводится госпитализация пациентов для дальнейшего наблюдения и обследования", - отметили в пресс-службе.
За последние сутки в лечебные учреждения страны с подозрением на коронавирусную инфекцию поступили 11 человек, выписаны 128, в том числе шесть пациентов, у которых ранее тест на COVID-19 дал положительный результат.
Зарегистрирован первый случай смерти возрастного пациента с наличием многочисленных хронических заболеваний, по предварительным данным, отягощенных коронавирусной инфекцией.-0-