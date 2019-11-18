Более 3,2 тыс. человек проголосовали на зарубежных участках на парламентских выборах в Беларуси

На избирательном участке. Фото посольства Беларуси в Украине
Новости темы "Парламентские выборы в Беларуси - 2019"
18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На зарубежных участках для голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва проголосовали 3276 человек. Об этом сегодня журналистам сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина, передает корреспондент БЕЛТА.
Всего в списки избирателей на зарубежных участках было включено 4789 человек. "Число избирателей, получивших бюллетени, - 3276 человек. Досрочно проголосовали 1547", - рассказала Лидия Ермошина.
Лидия Ермошина
Избиратели, голосующие за рубежом, приписываются к Купаловскому округу №95. Больше всего голосов получила Оксана Орлова, член КПБ. За нее проголосовали 879 человек.-0-