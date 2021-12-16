Более 3,26 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 4 млн 225 тыс. белорусов получили одну дозу вакцины против COVID-19, из них более 3 млн 266 тыс. человек прошли полный курс вакцинации, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Минздрав также разъяснил, почему значительно увеличилось число людей, завершивших курс вакцинации. "В связи с тем, что часть граждан (более 108,1 тыс.) привиты однокомпонентной вакциной, возросло число тех, кто входит в общую цифру прошедших полный курс вакцинации", - отметили в пресс-службе.

При этом в число 4 млн 225 тыс. входят люди, привитые первой дозой "Спутника V", первой дозой вакцины Sinopharm и однократно "Спутником Лайт".

В число 3 млн 266 тыс. входят привитые второй дозой "Спутника V", второй дозой вакцины Sinopharm и однократно "Спутником Лайт", пояснили в Минздраве.-0-