Более 33% работников в Беларуси получают зарплату Br1 тыс. и выше

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Согласно данным о медианной заработной плате за май 2019 года, 33,6% работников в Беларуси получали зарплату выше Br1 тыс., сообщили БЕЛТА в Белстате.

Медианная зарплата - это показатель, который отражает сумму в центре зарплатного ряда и делит его на две равные части.

Распределение численности работников по размерам начисленной заработной платы сложилось следующим образом: до Br300 получали 2,4% работников, от Br300,1 до Br1000 - 64%. Довольно высокий процент - 21,6% - тех работников, заработок которых составил от Br1000,1 до Br1500. Выше этой суммы, но в пределах Br2000 получали 6,8% работников. Еще больше - до Br3000 - 3,4%, до Br5000 - 1,2%, до Br7000 - 0,3%, до Br10000 - 0,2% и выше этой суммы - 0,1%.

Данные о медианной заработной плате работников в Беларуси по видам экономической деятельности публикуются дважды в год: по итогам за май и за ноябрь. Если в ноябре 2018 года размер медианной зарплаты (половина работников имеют заработок меньше этого значения, половина - больше) составляла Br751,1, то в мае 2019 года - Br802,7.

По видам экономической деятельности размеры медианной зарплаты распределяются по величине аналогично средней зарплате. Наибольшие показатели в горнодобывающей промышленности - Br1797,5, производстве кокса и продуктов нефтепереработки - Br1480,6, производстве химических продуктов - Br1294, деятельности воздушного транспорта - Br1441,1. При этом сферу информации и связи отличает более высокий размер медианной зарплаты (Br3018,6), поскольку процент получающих выше среднего в своей отрасли здесь выше. Наиболее низкие показатели в таких сферах, как творчество, спорт, развлечения и отдых - Br543,9, образование - Br604,9, предоставление прочих видов услуг - Br622,4, здравоохранение и социальные услуги - Br655,6.-0-