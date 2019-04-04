Более 33 тыс. школьников стали участниками первой республиканской олимпиады по физкультуре

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участниками первой олимпиады по предмету "Физическая культура и здоровье" стали более 33 тыс. школьников, сообщил журналистам заместитель директора Республиканского центра физического воспитания и спорта учащихся и студентов Павел Шестерень, передает корреспондент БЕЛТА.
"В Беларуси впервые прошла олимпиада по предмету "Физическая культура и здоровье" с целью выявления и поддержки наиболее способных и одаренных учащихся в сфере физической культуры и спорта. Большое количество учеников приняли участие во всех четырех этапах - всего 33 тыс. 547 школьников показали свои знания, умения и навыки. Победители и призеры получат преимущества при поступлении в высшие спортивные учебные заведения", - сказал Павел Шестерень.
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